Motos para llevar la salud a todos los parajes

Quien conozca algunos rincones rurales de San Rafael, por ejemplo en El Sosneado, Punta del Agua o Las Malvinas, sabrá que hay parajes donde da miedo entrar hasta en una 4x4 por lo precario de los caminos.

Justamente por eso es que el Ministerio de Salud entregará en los próximos días varias motos enduro para que agentes sanitarios de los tres departamentos puedan acceder a los rincones geográficos más inhóspitos y de caminos inexistentes o en estado deplorable.

Es sabido que en el Sur provincial, donde hay más de 600 kilómetros de caminos, muchos sectores rurales tienen vías sin construir o sin mantener, por lo que a veces sólo en 4x4 se puede llegar. Pero hay casos donde ni siquiera en estos vehículos se puede, por lo que ahí es donde jugarán un papel importante estas motos enduro que serán entregadas oficialmente por el Ministerio de Salud provincial en unos días, noticia a la que UNO San Rafael accedió en forma anticipada.

"Las motos en unos días se entregan a agentes sanitarios, las trajo el Ministerio de Salud provincial, se entregan a los agentes sanitarios en distritos y esto facilita que el agente llegue a lugares que por ahí es imposible en otros medios. A través de esto brindamos herramientas para que ellos puedan cumplir su trabajo correctamente, es una moto linda de cilindrada importante", comentó Jonathan Castillo, coordinador del área de Salud provincial.

Castillo añadió que "lugares como de El Nihuil, El Sosneado, Malvinas no hay otra forma de acceder, no podemos llegar, de esta forma vamos a llegar a cada rincón de San Rafael".

El agente sanitario, dijo, "es uno de los eslabones más importantes de la cadena de salud, es la primera persona que hace contacto con la población, visita lugares donde la gente no se acercó a los centros de salud. No hacemos el tipo de salud donde las personas tienen que ir al centro de salud, nosotros tenemos que llegar a la gente, el éxito en la salud es prevenir; detectar mucha gente que se enfermó no es un éxito, el éxito es evitar que la gente se enferme".

Las motos a entregar serán unas seis en San Rafael y algunas más en Alvear y Malargüe. Aún no se define exactamente a qué zonas irán.

Campaña antigripal

En los primeros días de abril se iniciará la habitual campaña de vacunas con las distintas cepas de gripe, para prevenir en menores de 2 años y mayores de 65, además de grupos de riesgo y personas con órdenes médicas. En la semana los agentes sanitarios fueron capacitados para encarar una nueva campaña, con la que el año pasado se colocaron 24.000 dosis de vacunas.