Niño de 7 años con parálisis cerebral necesita una silla de ruedas especial

Luciano Flores, de 7 años, está inmovilizado por una parálisis cerebral y necesita una silla de ruedas especial para su condición, porque la silla común en la que se encuentra actualmente es prestada y le está perjudicando su salud.

La que requiere es un equipo ortopédico de vital necesidad para este niño, pero tiene un costo elevado que sus padres, de bajos recursos, no pueden afrontar.

"Nos han prestado una silla en forma provisoria, pero no es la que tiene que usar, aunque le colocamos almohadas le está haciendo daño, así que con urgencia necesitamos la especial", dijo su papá Mauricio, quien explicó que su hijo no puede caminar, ni moverse y tampoco hablar, sólo mover su cabeza.

La silla especial tiene separadores de piernas, elementos para acomodar los brazos y la cabeza, entre otras prestaciones acordes a este tipo de situación.

Luciano tiene la cobertura del ex PROFE (Programa Federal Incluir Salud, un plan para discapacitados que no tienen obra social). El preocupado padre explicó que "hemos presentado tres veces los papeles (para solicitar la silla especial), pero nos dicen que siempre falta algo. Estamos a las vueltas y no tenemos respuesta".

Noelia, mamá del chico, recordó que médicos especializados han visto a Luciano y "nos dijeron que la silla común no le sirve y le está causando una pequeña joroba", además de un problema en la cadera.

Las personas que puedan ayudar de alguna forma a esta familia, pueden acercarse a su hogar en Cabildo 745, en barrio Musson, o comunicarse al teléfono 2604-392686.