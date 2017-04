Nuevo Vía Crucis del Encuentro por las avenidas del centro de San Rafael

Un nuevo Vía Crucis del Encuentro encabezado por la imagen del Cristo Yacente se realizó el Viernes Santo a la noche por las avenidas de la ciudad de San Rafael.

Las cuatro columnas partieron de las parroquias de Luján, en Juan José Paso entre Córdoba y Alem; San José, en Libertador y Alberdi; Lourdes, en avenida Mitre frente a plazoleta Sarmiento; y del Monumento a la Madre Teresa de Calculta, en Hipólito Yrigoyen y Champagnat.

Cada grupo peregrinó desde un punto cardinal, muchos de ellos portando velas, por las principales avenidas hasta encontrarse frente a un altar montado en el kilómetro cero donde se celebró una ceremonia religiosa y monseñor Eduardo María Taussig ofreció una homilía centrada en la figura de la Virgen María.

"Qué misterio más estremecedor que una virgen santa reciba hecho despojo a su hijo, e hijo del creador del universo, que cargó sobre si las maldades y miserias de toda la humanidad para presentarla a su Dios su padre y expiarlas, redimirlas y sanarlas con la efusión de su sangre redentora", expresó el obispo.

"El dolor de la madre nos conmueve, el cadáver de su hijo nos supera, no hay palabras no hay excusas, no hay nada que pueda dar razones de este cuadro, de este momento, de este dolor y de esta oscuridad tan grande. Es aquí donde la fe de María nos ilumina, ella como nadie acompañó a su hijo desde Belén hasta el Calvario", pero "ella como nadie se mantuvo de pie junto a la cruz de su hijo cuando llegó la hora", añadió.