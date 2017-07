Obispo: "La frase del Padre Pato fue muy desafortunada"

"No sé cuál es su situación legal pero lo cité esta semana para hablar de tema", explicó Taussig quien negó rotundamente compartir la idea de armarse en contra de la educación sexual en las escuelas como había dicho el cura Jorge Gómez.

La afirmación del Obispo ya fue anticipada por el vocero del Obispado,.José Antonio Álvarez que consideró la frase un disparate.

En ese sentido, Taussig mencionó "no estar de acuerdo con los dichos y ya le pedí que viniera para escuchar que tiene que decir al respecto". El religioso no dijo por ahora cuál será la sanción al sacerdote aunque señaló que "no tiene autorización para hablar al respecto".

El sacerdote famoso En el 2011, durante el Festival del Chivo, que se realiza en Malargüe, todo era fiesta hasta que llegó el abrupto final. En el escenario se encontraba el grupo coral Lutherieces. Se encontraban interpretando la pieza "Educación Sexual Moderna", de Les Luthiers, pero nunca pudo concluirla. En un momento, el cura se subió al escenario, le quitó el micrófono a uno de los integrantes y les exigió que cambiara su número porque atacaba "a su castidad". La reacción del cura, en aquel momento fue apoyada por Obispado de San Rafael, que a través de su vocero, Jorge Álvarez Domínguez, llegó a afirmar: "El padre Gómez reaccionó ante un insulto y es humano que una persona reaccione, yo quisiera saber qué hubiera pasado si se insultaba a los homosexuales, los judíos o bien a los islámicos, el Padre defendió sus creencias". Pero ese sería, solamente, su primer escándalo. La polémica por lo ocurrido en el Festival del Chivo, sin embargo, no terminó allí. Pocas horas después, y mientras todos hablaban del acto de censura, radio Nihuil le realizó una entrevista y allí, el Padre Gómez, llegó a lanzar una frase que sirvió para alimentar el fuego. Mientras intentaba justificar lo hecho arriba del escenario a raíz de lo que él consideraba que era una burla hacia la fe católica, Gómez dijo: "La violación de la fe es peor que un delito, si una sociedad empieza a reírse de la fe, esa sociedad ya está destruida". Y agregó que "la violación de la fe es diez mil veces peor que la violación de una hija". Esa frase llevó a que otros sacerdotes lo criticaran, tanto por la censura a Lutherieces, como por sus dichos. Levantarse en armas El último capítulo protagonizado por el padre ocurrió durante una homilía. Allí, Gómez criticó duramente una jornada de educación sexual realizada en Malargüe el 30 de junio y llamó a "levantarse en armas", contra ella. "Todos los secundarios de nuestras escuelas estuvieron allí poniéndole a un pene de madera un preservativo, eso es una ofensa de Dios, tenemos que levantarnos en armas para defender nuestra familia", afirmó el sacerdote, que quedó nuevamente en el centro la polémica.







"No son las formas y fue muy desafortunada la frase del Padre Pato", dijo el Obispo Eduardo Taussig aluego de la procesión en honor al Patrono Santiago.