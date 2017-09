Opinión: Muerto el perro no se acaba la rabia

Ha sido muy comentada la polémica decisión judicial de ordenar la eutanasia de un perro de raza Rottweiler que protagonizó dos casos de ataques a niñas. Hay quienes están a favor del sacrificio del perro por haber atacado a personas y quienes creen que no se hizo lo suficiente para recuperarlo.

Más allá de este debate, en mi opinión el tema de fondo es la tenencia responsable de animales, en este caso perros, sean de la raza que sean, pero sobre todo si son de las mal llamadas razas potencialmente peligrosas.

Vivimos en una sociedad que tiene muy malas costumbres en cuanto al cuidado de las mascotas. Tenerlos sueltos, dejarlos en un patio sin dedicarles tiempo para hacer ejercicio, sin educarlos ni darles cariño son algunas de ellas. Todo potenciado por las leyes, las inexistentes o las que no se hacen cumplir. En países serios no se puede tener a los perros sueltos, hay que registrar a las razas grandes y contratar un seguro de responsabilidad civil. Incluso a los canes se les pone un chip con los datos del dueño, que sirve luego en caso de extravío o de que protagonice algún episodio.

En San Rafael tenemos la ordenanza 9605 que sin embargo no se cumple. Además incluye cosas que en el departamento hasta ahora son imposibles. Es el caso del seguro, que es una buena idea pero que en nuestro medio no hay compañías aseguradoras que ofrezcan ese tipo de cobertura.

La pieza legal también incluye la obligación del registro para ciertas razas, pero actualmente hay apenas 30 inscriptos. Hacen falta recursos para tratar el tema y poder así hacer cumplir estas leyes. Un perro no es un juguete y exige tiempo y dedicación, y las razas grandes no son para cualquier persona, así como una Ferrari que puede ir a 300km/h no es para cualquier conductor.

Connor (o Connan como lo llamó su primera familia) es un ejemplo de que cuando hacemos las cosas mal todo puede terminar igual de mal. O peor. Es una víctima de nuestros errores como sociedad. Sobre su final no habrá forma de cambiar la opinión ni de unos ni de otros. Sería bueno que sea un caso bisagra para mejorar como sociedad. Porque para eso los humanos tenemos el don de poder razonar, para que no solucionemos todo ladrando, mordiendo o con inyectables.