Ordenan dar prisión inmediata a ladrones armados, reiterantes y a los violentos

El procurador general de la provincia, Alejandro Gullé, se reunió con los fiscales del Sur que tendrán a su cargo la investigación de los delitos en el nuevo esquema de la Justicia que se pondrá en marcha desde hoy 1 de agosto y les impartió "tres directivas claras" contra el delito.

"Primero, toda persona que esté con un arma o que delinque con un arma va a ir presa, no importa el calibre, si lo quieren liberar los jueces, que lo hagan ellos, pero no los fiscales. Exagerando un poco, incluye hasta los revólveres de cebita", aseguró tras la jura de los nuevos funcionarios judiciales del viernes.

En segundo lugar, "también van a ir presas las personas reiterantes (que tienen más de una denuncia por delitos), esto es sólo cumplir con el Código Procesal Penal que lo estipula".

También incluyó a "las personas que ejerzan un excesivo despliegue de fuerza injustificado, incluso sin arma. En esto me refiero, por ejemplo, a los que le patean la puerta y golpean a la mujer y a los hijos".

Con la entrada en vigencia del "nuevo" Código Procesal Penal (en el Gran Mendoza se aplica hace 17 años), los fiscales dirigirán las investigaciones judiciales (antes lo hacían los jueces) y las directivas del procurador unifica criterios y fija parámetros claros a la hora de decidir en cuáles casos se aplica prisión preventiva.

"El Ministerio Público Fiscal ha cambiado el paradigma con la implementación del sistema acusatorio y ahora tiene la responsabilidad de investigar el delito y perseguir al delincuente. Desde esa perspectiva no podemos mantener una actitud pasiva, sino debemos ser dinámicos, jerarquizados y trabajar sobre la base de directivas específicas, estas son las primeras directivas que he dado en el Sur, pero que ya he impartido en el norte de Mendoza y nos han dado resultados positivos", afirmó a Canal 6 el jefe de los fiscales.

Además, Gullé consideró que "la víctima tiene que encontrar en nosotros (los fiscales) un respaldo y contención, y para eso tenemos que actuar con firmeza".