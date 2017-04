Otra vez los ediles radicales faltaron a una sesión y se tensa la cuerda con el oficialismo

Los seis concejales radicales volvieron a "pegar el faltazo" a una sesión del Concejo Deliberante de San Rafael y se tensa la relación con el oficialismo.

La reunión estaba prevista para este martes a las 9 de la mañana pero el bloque de la UCR completo se ausentó y, luego de una espera, se dio por caída. Entonces el presidente del cuerpo, Ricardo Vergara, la reprogramó para este miércoles a las 10.



Es la segunda vez que los opositores apelan a no dar quórum. La anterior ocurrió el viernes a la tarde en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias, que a pesar de esa situación el intendente Emir Félix igualmente brindó el tradicional discurso.

Los ediles del radicalismo insisten con esta maniobra porque argumentan que necesitan mantener la presidencia de comisiones claves como de Legislación y Obras Públicas para ejercer su controlar del Ejecutivo.

Desde el oficialismo, luego de dar por caída la sesión, dieron una conferencia de prensa en la que adujeron que al tercer faltazo de la oposición el reglamento los habilita a sesionar.

También hablaron de aplicar descuentos a los concejales que no se presenten al recinto.

Los opositores no quisieron hablar con la prensa y optaron por enviar un comunicado donde, entre otras cosas, dicen que "tal como suponíamos cuando el Intendente anunció públicamente que accedían a nuestro reclamo y cedían al Radicalismo el control de la Obra Pública, la oferta venía con letra chica: querían apropiarse del control de la legalidad, que se ejerce desde la Comisión de Legislación. Y la legalidad no se negocia, por lo que nos vimos obligados a no dar quórum a la sesión programada para el 11 de abril".

Añadieron que "esto no es 'hacer paro' ni mucho menos 'falta de trabajo', como chicanea el kirchnerismo, tratando de cambiar el eje de la discusión" y "este bloque ha trabajado durante todo el 2016 y lo que va del 2017 mucho más que el bloque de concejales de Félix". Consideran que "que vienen por todo" y "es hora de decir basta".