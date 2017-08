Papá de Florencia Peralta: "Sólo quiero que se haga justicia"

Pedro Omar Peralta, papá de la policía asesinada el 13 de setiembre de 2016, habló sobre la detención en Rosario de un hombre de origen africano que tenía el celular de Florencia.

Esto suma un capítulo inesperado a este caso que parecía casi cerrado y a punto de ser llevado a juicio junto con el hasta ahora único acusado: Damián Ortega, la ex pareja de la víctima, que está detenido desde el año pasado

Pedro dijo a UNO San Rafael y Canal 6 que "no tenía conocimiento para nada (del africano), no lo conocía" y tampoco sabe si tenía contacto o conocía a Ortega.

Consideró que "hasta que no declare no vamos a saber cómo apareció el teléfono, cómo lo obtuvo, o quién se lo dio, si lo encontró o lo robó de la casa de mi hija".

"De todas formas –agregó-, lo único que yo quiero es que se haga justicia, a mí no me interesa que condenen a un inocente, ni que un delincuente ande suelto. No me interesa para nada eso. Si es uno u otro, la Justicia decidirá".

El pequeño hijo de Florencia

Actualmente Pedro está a cargo del hijo de Florencia, que el 16 de abril pasado cumplió tres añitos.

Comentó que "el nene ha estado bien, va a un psicólogo y a un jardín para que juegue y no esté encerrado".

La idea "es que crezca lo más normal posible, ya está anotado al jardín (de 4 años) para el año que viene".

Añadió que "yo le enseño fotos de la mamá, él sabe que es la madre, cuando pregunta le trato de explicar. Ahora está bastante bien, es un luchador, ha luchado internamente para sobrellevar esto. La mamá y el papá desaparecieron de golpe y porrazo, y se preguntará dónde estarán".