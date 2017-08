PASO: casi 7.500 votantes más con respecto al 2015

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de hoy habrá en la zona Sur 7.452 votantes más que en las elecciones de 2015. El grueso de ese número corresponde a San Rafael, con 5.575 electores nuevos.

En los tres departamentos de la región hay 209.531 personas habilitadas para emitir sufragio, aunque no todos están obligados. Los que pueden hacerlo voluntariamente son los mayores de 75 años, los adolescentes entre 16 y 18 años, y los que tienen 15 pero cumplen años antes del 22 de octubre, fecha de las elecciones legislativas.

Debido al crecimiento del padrón "las mesas se van corriendo en números y a veces (los votantes) pasan a otras escuelas, por eso es importante que las personas se busquen previamente en internet o vengan al Correo donde estamos nosotros donde le vamos a informar el número de mesa y la escuela", dijo a UNO San Rafael Héctor González, prosecretario administrativo de la Secretaría Electoral Nacional en Mendoza.

Recordó que están habilitados todos los documentos (libretas cívica y de enrolamiento, DNI verde y todos los modelos de tarjetas), aunque sólo se puede sufragar "con el mismo que figura en el padrón, o posterior, pero nunca se puede votar con un documento anterior al que aparece en el padrón".

En esta ocasión se han dispuesto 616 mesas en el Sur, 18 más que hace dos años, aunque se mantiene la misma cantidad de escuelas afectadas (96).

Estos establecimientos escolares mañana abrirán sus puertas para dar clases debido a que en esta ocasión la DGE decidió que los celadores realicen la limpieza de los edificios este domingo a la noche, una vez que terminen con el conteo de los votos.

Respecto a las personas que estarán al frente de estas mesas, González comentó que a nivel provincial hubo un nivel de deserción de 20 a 25%, aunque aseguró que esas autoridades ya han sido reemplazadas.

Consideró que históricamente este porcentaje "es normal, e incluso puedo llegar a decir que es bajo, porque hemos tenidos elecciones que han llegado al 50%".

Para no tener sorpresas, el funcionario recomendó que "vayan a votar con tiempo y tranquilos, no esperen a último momento y sobre todo averigüen antes dónde emiten el voto para ir a lo seguro. Cualquier inconveniente que tuvieran, pueden recurrir a nosotros en el Correo (estarán hasta las 18), pero de todas maneras creo que va a ser una elección normal y no va a haber ningún sobresalto".