Polémica: los concejales radicales pegaron el faltazo en el discurso de Félix

En esta ocasión el discurso del intendente que da comienzo oficial al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante fue totalmente atípico: se hizo con la ausencia de los seis ediles radicales, algo que no había ocurrido nunca en tiempo de la democracia, según adujo Emir Félix.

La alocución se pronunció fuera de una sesión oficial (que se cayó a la mañana y no se retomó a la tarde porque no había el quórum necesario), pero esto "no impide que yo le pidiera al presidente del Concejo que me dejara rendir cuentas en un acto no reglamentario", dijo el jefe comunal en el inicio de su discurso.

El faltazo radical se debió, según un comunicado de prensa que enviaron desde la bancada opositora, a que el oficialismo quiere "apropiarse de las comisiones que controlan al Ejecutivo Municipal" y "ante este avasallamiento institucional y en señal de repudio, el bloque de concejales de la UCR – Frente Cambia Mendoza, decidió no asistir al discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Concejo".

Félix consideró que eso "es un detalle muy menor para no darnos quórum para poder rendir cuentas" y por lo que llamó a "reflexionar ante posiciones extremas y que no se siga insistiendo en la fractura".

Además, "no creo que el gobernador de la provincia avale una conducta tan antidemocrática como la que estamos viendo hoy" y "yo nunca como opositor me atrevería a dejar caer una sesión de apertura de sesiones de la Legislatura Provincial."

Por su parte, el concejal radical Gustavo Correa Gabbi dijo en el noticiero de Canal 6 que el punto de desacuerdo es la composición de la Comisión de Obras Públicas que la UCR quería continuar presidiendo para hacer el trabajo de contralor del Ejecutivo.

"Nos vimos sorprendidos porque no sabemos qué razones hay para que no se mantenga el control de la obra pública de parte del radicalismo como viene sucediendo desde el año pasado. Nosotros sostenemos que se trata de una comisión muy importante porque es la que analiza las cuestiones que tienen que ver con el precio que se le cobra al vecino por el hormigón y el asfalto, y la calidad de los mismos", añadió.

El presidente del Concejo, Ricardo Vergara, exhibió una postura conciliadora, lo calificó como un "hecho desafortunado" y dijo que "más allá de la decisión que tomó el bloque del radicalismo, está la voluntad de avanzar y salir adelante con este pequeño problema. Y seguramente la semana que viene lograremos los acuerdos necesarios para una nueva sesión para el tratamiento de la conformación de las comisiones, que es lo que tuvo el inconveniente, pero la rendición de cuentas del intendente no es necesario repetir".

Este desencuentro puede llegar a ser un anticipo de un periodo de sesiones tirante entre oficialismo y oposición, teniendo en cuenta que hay paridad entre ambos bloques y que éste es un año electoral.