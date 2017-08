Priscila, sobreviviente de la Tragedia de la Cuesta: "Me han operado 14 veces, pero tengo confianza"

Priscila es una de las estudiantes de baile de la academia Soul Dance que sobrevivió a la Tragedia de la Cuesta de los Terneros, que se cobró la vida de 15 personas.

A casi dos meses del hecho y luego de unas semanas de estar internada en el Garrahan, Priscila habló en una historia subida a las redes por la Casa Rosada en el marco de los 30 años de ese hospital.

Contó que ya ha tenido 14 operaciones y que aún le quedan meses de estar internada pero que "tiene confianza de salir".

"Después del accidente me derivaron de Mendoza al Garrahan. Tuve un desplazamiento de columna y fractura expuesta de tibia y peroné. Acá todos se preocupan por mí, me hablan y me cuida. Ya me operaron 14 veces, pero en unos meses me voy a poder ir", narró la pequeña, acompañada por su padre Carlos Alaniz.

"Sé que va a ser difícil -añadió- pero tengo confianza. Yo voy a poner todo de mi parte".

Así vive hoy una de las sobrevivientes de la tragedia ocurrida el 25 de junio, aún internada y con meses por delante para recuperarse, pero con confianza de poder salir adelante.