Protesta de la CGT local en el centro

En línea con lo que hizo el martes la CGT nacional, el gremio local de este sindicato se manifestó en el centro de San Rafael en protesta a varias políticas del gobierno nacional.

El grupo que se hizo presente, de poco más de medio centenar de personas, hizo ruido con bombos y mostraron carteles contra el ajuste, las importaciones y otros temas.

Ricardo Bertero, de la CGT San Rafael, dijo a Canal 6 que "convocamos a todas las entidades intermedias, gremios, confederados y no confederados en la CGT y estamos diciéndole al gobierno que tiene que cambiar urgente el rumbo económico, los trabajadores no pueden llegar a fin de mes, vemos que no hay programa en cuanto a lo social".

El sindicalista también se refirió a una posible reforma laboral."Le decimos no a la reforma laboral, en Brasil ya lo aprobaron y con esto retrocedió 70 años en derechos laborales. Tampoco queremos una reforma previsional como la que está prevista", dijo Bertero que también habló sobre las importaciones.