Qué razas de perros deben inscribirse en el registro municipal

Aunque casi nadie la cumple ni la hace cumplir, en San Rafael existe una ordenanza que regula la tenencia de perros, fundamentalmente los considerados potencialmente peligrosos.

Quienes posean canes de razas como Doberman, Dogo, Mastín, Pitbull, Ovejero Alemán o Rottweiler (ver lista completa al final de la nota) deben inscribirlos en el registro municipal, en el área de veterinaria de calle Lugones 89.

Así lo prevé la ordenanza 9605 que regula la tenencia responsable de mascotas. Al respecto, Juan Luffi, del área de Veterinaria, dijo que para tener este tipo de canes "el requisito indispensable es que esté vigente la cartilla sanitaria, o sea que tenga la vacunación antirrábica al día, tener la infraestructura para tener un animal potencialmente peligroso, una valla perimetral que impida que pueda salir con libertad a la calle; cualquier animal en la vía pública debe ir con el dueño y con correa, collar y bozal en el caso de los considerados potencialmente peligrosos".

El veterinario señaló que la ordenanza "establece razas por porte, musculatura interesante, mandíbulas que puedan ocasionar daño importante". Los dueños de estas razas o incluso de perros que han tenido casos de agresión (aunque no sean de estas razas) deben ir a Veterinaria municipal con la cartilla sanitaria del ejemplar y allí los asesorarán para la inscripción. Aunque la ordenanza preveía un seguro, esta condición no se está llevando adelante porque no hay en el mercado local ese tipo de seguro. Tampoco se suele cobrar el canon del patentamiento.

Respecto a los perros que atacan a personas y a las razas grandes, Luffi opinó que "hay animales que sí se pueden rehabilitar, con un buen adiestramiento, hay otros que por sus características lamentablemente vuelven a reincidir"; el consejo es asesorarse bien qué tipo de raza uno quiere para sí mismo, hay algunas razas que tienen más personalidad que otras ,todas las mascotas requieren de su tiempo, alimentación, plan sanitario y de una enseñanza".

Las razas que deben inscribirse según la ordenanza 9605

- Akita Inu

§ American Staffordshire Terrier

§ Cane Corso

§ Doberman

§ Dogo Argentino

§ Fila Brasileiro

§ Mastín Napolitano.-

§ Ovejero Alemán

§ Pit Bull Terrier

§ Rottweiller

§ Staffordshire Bull Terrier

§ Tosa Inu