Récord: 130.000 usuarios eligen la información del UNO de San Rafael

En apenas seis años Diario UNO San Rafael se afianzó como uno de los medios más importantes de la región, ya sea por la fidelidad de sus lectores, la seriedad en el tratamiento informativo como también por un punto que marca muchas otras cosas: otros medios y colegas nos eligen como fuente de información. Esa confianza no se compra en ningún lado, no es un paquete de "Me Gusta" que se adquiere para Facebook o para Twitter.

La última medición de la empresa Comscore, la consultora de medios digitales que eligen los portales informativos más importantes del mundo para medir sus audiencias, arrojó un nuevo récord: 130.000 usuarios (es decir, computadoras, tabletas o celulares) ingresaron a www.unosanrafael.com.ar para informarse de una o muchas noticias.

Como todo pico seguro ese número se acomodará a la baja en la siguiente medición, pero es una realidad concreta que marca el potencial de penetración que tiene el sitio. "Desde que ustedes subieron la nota que me hicieron no paran de llamarme otros medios". La frase reciente de un funcionario marca la llegada de UNO San Rafael a otros medios colegas y esa confianza reflejada en la diaria costumbre de cotejar nuestro sitio web para saber qué pasa en San Rafael nos enorgullece.

Sabemos que vivimos en un mundo moderno, y periodístico, indescifrable. Todo va demasiado a prisa, todo cambia, hoy en día lo nuevo vive segundos, minutos, días, un rato en la línea del tiempo. Pero si mañana fuera el fin, estos seis años habrá valido la pena, cada día, uno más que otro. Tarea cumplida podemos decir. Pero claro, el desafío continúa y la misión es primero sostener lo logrado y luego mejorar día a día ofreciendo material fidedigno y moderno a todos esos lectores.

Fue un 14 de agosto de 2011 cuando en la edición de papel y online al mismo tiempo arrancó este emprendimiento de Grupo América con una premisa sencilla pero compleja a la vez: llevar a la realidad la "lectura" de la identidad sanrafaelina que pide información local antes que nada, que quiere saber de nosotros mismos más que de otros, por más que esos otros vivan en la misma provincia. Una identidad muy híper local a la que casi de entrada le gustó la propuesta: un diario hecho con la calidad del UNO de Mendoza pero lleno de información local y hecho por sanrafaelinos.

Sólo queda decir gracias por estos 6 años y por los que vengan. Nos leemos.