Revivieron la odisea cordillerana de los sobrevivientes uruguayos

Un grupo de andinistas y aficionados a la montaña revivieron la dura travesía que Roberto Canessa y Fernando "Nando" Parrado protagonizaron entre el 12 y 20 de diciembre de 1972 para encontrar ayuda para los sobrevivientes de la caída del avión de los rugbiers uruguayos, que mundialmente se conoció como "El Milagro de los Andes".

El cruce lo hicieron en diciembre de 2014 y lo plasmaron en un video que hace más de una semana está disponible en Youtube bajo el título "Por el camino de los sobrevivientes – Siguiendo los pasos de la Tragedia de los Andes", protagonizado por Nicolás Mc Cormack, Gonzalo Cabral, Maximiliano Esteva, Juan Isidro Ulloa, Jorge Eduardo Bassotti y Roberto Ramallo, además de Roy Haley, uno de los sobrevivientes.

"Empezamos a caballo, cruzamos el río Atuel y el Barroso, de ahí seguimos a pie un día entero hasta el avión, allí estuvimos una tarde, a la mañana siguiente empezamos a caminar por el glaciar, tuvimos que hacer noche a mitad de camino y después continuamos hacia Chile", relató a UNO San Rafael Gonzalo Cabral, un andinista sanrafaelino que registró la travesía en videos y fotos, material que se utilizó para armar el documental. Se sumó casi de casualidad cuando le propusieron ocupar el lugar de una persona que había desistido a último momento.

Contó que estar presente en el lugar permite imaginarse el tremendo esfuerzo que hicieron Canessa y Parrado. "Cuando llegamos arriba vimos lo que vieron ellos, sólo montañas"

Además, "para personas como nosotros que estuvimos ahí comiendo y tomando agua fue bastante difícil, no me puedo imaginar lo que ha sido para gente que llevaba más de 70 días sin poder comer bien, sin tomar agua, con vestimenta que no era apropiada para la montaña, nosotros íbamos bien preparados e igual nos costó bastante, además era peligroso".

Consideró que "el cuerpo humano es algo totalmente increíble, uno nunca sabe dónde está el límite, y la necesidad de vivir también es algo increíble. Ellos totalmente desnutridos hicieron algo que a mí me costó un montón hacer. Con tal de vivir el ser humano puede llegar a realizar casi cualquier cosa"

Los miembros de este grupo fueron los primeros que revivieron por primera vez ese trayecto. "Cuando llegamos a Chile y fuimos a hacer la documentación (de inmigración) teníamos los cuatro primeros números de personas que entraron por ese paso cordillerano", reveló Cabral.

Otra sorpresa fue haber conocido al arriero Sergio Catalán, el primer ser humano que vieron Canessa y Parrado al bajar de la montaña. "Fue como un regalo extra del viaje, nunca me imaginé que lo iba a conocer, ni sabía que estaba vivo. Nos recibió muy bien en su casa. Era increíble ver a esa persona que ha escrito una página de la historia del mundo. Ese hombre hizo posible que toda esta historia se conozca".