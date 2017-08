Se tratan 200 casos por mes de maltrato infantil

En 1997 se sancionó la Ley 6551 que dio nacimiento al Programa Provincial contra el Maltrato Infantil (PPMI), que en San Rafael atiende en el área de acción social del hospital Schestakow y recibe por mes 200 casos y/o consultas que ingresan a un programa terapéutico que no está relacionado con la investigación de los hechos.

Es que existe algún tipo de confusión con esta iniciativa que es solamente un programa de salud que trata a niños y adolescentes que han sufrido maltrato físico, psicológico o de índole sexual.

En San Rafael desde el año pasado hay dos equipos (antes había uno solo para tratar esta problemática) que están integrados por psicólogos, trabajadores sociales y médicos pediatras.

El abordaje se realiza con la familia del niño vulnerado y con entrevistas programadas con la víctima. Por día, afirmó a UNO San Rafael la psicóloga Carolina Agosta, "se atienden entre 10 a 12 casos".

La profesional destacó que "Mendoza es la única que tiene un programa de estas características que se maneja desde el ámbito de la Salud y que también trabaja en red con otras instituciones como el OAL, la DINAF y la Justicia".

Si bien el programa no tiene como objetivo ayudar a la investigación de algún delito, muchas veces surgen situaciones que merecen la denuncia de rigor.

En este ámbito, Agosta fue contundente y dijo que "el programa es un proceso terapéutico interdisciplinario que ayuda al niño o al adolescente y sus familias que han sufrido la vulneración de sus derechos".

El programa no atiende urgencias, las que ingresan por la guardia del hospital y en esos casos actúa la Justicia o el órgano de protección que ordena las medidas más urgentes. Sino que se encarga específicamente del abordaje terapéutico, eso no implica que no se atiendan casos espontáneos que son derivados a la institución más adecuada.

"Trabajamos con entrevistas programadas, primero nos relacionamos con el cuidador de los chicos, vemos en el ambiente en que viven y luego comienza el proceso con el chico", explicó la psicóloga.

Y agregó que "el proceso depende también de la predisposición que tenga la familia y la confianza que se genera entre el profesional y la persona afectada".

Los consultorios ubicados en el área social del Schestakow funcionan de lunes a viernes por la mañana. "Al chico que asiste a este programa se le extiende un certificado que justifica la inasistencia a la escuela".

Respecto a las problemáticas que se observan a diario, la especialista dijo que "no discriminan estrato social y las causas son múltiples".

Lo cierto es que lamentablemente existen muchísimos casos de abuso sexual intrafamiliar. Algunos ya son derivados desde otras instituciones y otros surgen durante las entrevistas. "En estos casos, aunque no tenemos el objetivo de investigar, se denuncia inmediatamente el abuso a la fiscalía de turno para que aparte al abusador y el chico pueda ser protegido", afirmó la profesional.

En este contexto, la herramienta que ha provisto el Estado es muy útil, destacó la psicóloga, y "debemos crear un ámbito de confianza con el chico para que siga asistiendo al programa, a veces nos encontramos con casos en los que la familia le dice que no hablen y el chico no viene más por temor".

Además en esta instancia también se atienden casos derivados del 102, la línea gratuita que funciona todos los días del año y las 24 horas, donde el niño o la familia pueden denunciar el maltrato.

"Estos casos son recibidos, se los contacta e inmediatamente empieza a funcionar la asistencia terapéutica", expresó Agosta y admitió que "ojalá pudiéramos tener más recursos para ampliar la asistencia a los centros de salud para que la gente no tenga que venir al hospital".