Tránsito: vidas que se van, caos que crece

En materia de tránsito , el mayo que se acaba de ir dejó a los sanrafaelinos frente al espejo: seis muertos en cinco siniestros fatales. Todas estas víctimas tenían menos de 35 años, de hecho cuatro de ellos era menores de 25. Toda una vida por delante apagada.

El flagelo de la imprudencia vial es un mal nacional, pero en San Rafael todas esas malas costumbres se ven en su conjunto: exceso casi permanente de velocidad tanto en calles urbanas como en rutas, maniobras imprudentes una detrás de otra (cambio de carriles intempestivos, no poner guiñes, no respetar la derecha, traspasos en zonas prohibidas e incluso no respetar semáforos) a lo que se suma un parque automotor creciente, una infraestructura vial vieja y en muchos casos en mal estado y una Policía Vial con escasos recursos para tanto territorio.

Seguramente hay algunos factores más pero ese es básicamente el cóctel mortal. Al igual que sucede con otros males nacionales, el hecho de que la enorme mayoría de estas faltas queden impunes es el abono para más caos.

Tal como informamos en la edición de hoy, son 13 las víctimas fatales en apenas cinco meses y vaya a saber cuántos cientos y cientos los heridos que van a parar al hospital a diario. Ser chapista es buen negocio en San Rafael en virtud de esta realidad vial. La mala noticia es otra: si no cambiamos nosotros nuestra actitud tal vez este negro panorama no cambie nunca; es más, se incremente. Es que muchos de estos problemas disminuirían notablemente si tenemos mejor comportamiento arriba de un vehículo (y como peatones también).

La tecnología, que podría servir para aliviar este presente, debido al uso que hacemos de ella ha empeorado el panorama: es alarmantemente "normal" ver a conductores pasar mirando hacia abajo el celular para leer mensajes o incluso responderlos.

En días en que en Mendoza se discute un nuevo proyecto de ley vial, creo que habría que hacer cumplir la que hay. Y educarnos en esta materia desde chicos.