Zamarbide: "El intendente está muy nervioso, el candidato es su hermano, no es él"

Federico Zamarbide, candidato a diputado nacional en tercer término por Cambia Mendoza, criticó a Emir Félix tras el debate que mantuvo con el ministro Martín Kerchner en la segunda edición de Noticiero 6 el lunes pasado. "Me siento avergonzado por la actitud del intendente, no es sano para la democracia que un intendente acuse de mentiroso al gobernador o al ministro de Infraestructura, me parece que tenemos que bajar los ánimos".

En ese sentido, dijo que "lo hemos notado muy nervioso al intendente, lo digo con todo respeto, el candidato a diputado nacional en su hermano, no es él".

Además, recordó que "a Omar Félix lo he invitado públicamente a debatir muchas veces porque creo que los sanrafaelinos merecen saber qué es lo que vamos a hacer en el Congreso de la Nación y a qué bloque vamos a pertenecer".

Zamarbide manifestó que "no hay dudas que nosotros vamos a integrar el bloque de Cambiemos, pero no sabemos a qué bloque va a ir Omar Félix, si al peronismo de Cristina con La Cámpora, o al peronismo de Sergio Massa. Esto sería bueno dilucidarlo en un debate y que hablemos de los proyectos que tenemos cada uno para San Rafael".

El candidato radical diferenció la gestión de Alfredo Cornejo del gobierno de Paco Pérez.

"Nuestro gobierno trabaja seriamente y apuesta a recuperar la visión de largo plazo" y ejemplificó que ahora una obra "primero se estudia, se hace el proyecto ejecutivo, se licita, se concesiona, se ejecuta y se paga. No nos vamos a ir dejándole una 'tracalada' de deudas al gobierno siguiente porque en definitiva son los recursos de todos los mendocinos".