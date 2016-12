Se unió la oposición para un proyecto único de Ganancias

En un duro revés para el Gobierno, la oposición logró consensuar en Diputados un proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias, que comenzó a debatir anoche y aprobó en general, y que prevé un mínino no imponible de $33.500 en bruto para solteros y $44.000 para casados con dos hijos, a la vez que grava los juegos de azar, el sector financiero, las mineras y a los nuevos magistrados.





La iniciativa unificada plantea un incremento del 40% del mínimo no imponible en los escalafones más bajos del régimen, y como fue consensuado por los bloques opositores, cuenta con los votos suficientes para ser aprobado.





Este proyecto comenzó a tratarse una vez que terminó la votación del dictamen de mayoría de Cambiemos, que no reunió las 129 voluntades requeridas para su media sanción.





El proyecto conjunto es del Frente para la Victoria-PJ, Frente Renovador-UNA, Bloque Justicialista, Peronismo para la Victoria, GEN, Libres del Sur y el Partido Socialista.





Una vez que el oficialismo le bajó la persiana al Frente Renovador para negociar un proyecto de consenso, al mantenerse inflexible en los términos anunciados, se puso en marcha el operativo para congeniar un texto entre todos los bloques de la oposición, que incluyó gestiones también con el jefe de bloque del PJ-FPV del Senado, Miguel Pichetto, para que la iniciativa no se trabe en esa cámara en caso de obtener media sanción.





De acuerdo con la jefa de bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, la propuesta de la oposición en Diputados está "medianamente consensuada con el Senado, lo cual alimenta la esperanza de que va a haber ley".





Al tomar la palabra en la conferencia de prensa, aseguró que "claramente los representantes de los diferentes bloques de la oposición que integran el acuerdo superan los 129 votos necesarios para aprobar la normativa".





En las horas previas al inicio de la sesión, Cambiemos había decidido no acercar posiciones con el oficialismo y defender el dictamen propio que planteaba un aumento del 15% del mínimo no imponible, a sabiendas de que no iba a ser acompañado por la oposición.





La estrategia trazada por el oficialismo era llevar a cada bloque a defender por separado su propio dictamen, de manera tal de que fracasara la sesión por falta de consenso y que el debate sea aplazado para comienzos del año que viene, en paralelo a la discusión de las paritarias.





La propuesta punto por punto

-Mínimos no imponibles: $33.500 en bruto para solteros y $44.000 para casados con dos hijos, equivalentes a una suba del 40% respecto los límites vigentes.

-Actualización automática para que pague Ganancias el 10% de quienes más ganan y se calcularía en forma anual.

-Aguinaldo, horas extras, viáticos y bonos por productividad quedan exceptuados de pagar Ganancias.

-Habrá un beneficio para ciudadanos de zona desfavorable, residentes del río Colorado hacia el sur (Patagonia y provincia de La Pampa), en cuyo caso podrán realizar deducciones con un incremento del 45%.

-Las apuestas on line pagarán un impuesto del 7,5% y las máquinas tragamonedas, un 10%.

-La actividad minera, que estaba exenta, ahora estará incluida en el gravamen.

-Los magistrados que sean designados a partir del 31 de diciembre de 2016 pagarán Ganancias, pero no los empleados.

-Pagarán el impuesto los plazos fijos superiores al millón y medio de pesos y también las LEBAC (Letras del Banco Central).





"Se quieren llevar por delante a un gobierno con una reforma que no hicieron durante doce años" (Luciano Laspina, diputado de Cambiemos, defensor del proyecto oficial)