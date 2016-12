Se va para jugar el partido más difícil: educar y ser padre de sus tres hijos

gallego1.jpg

La moza se acerca a la mesa para levantar el pedido. Él se pone de pie automáticamente para saludarla. Un instante antes, se había disculpado por llegar tres minutos tarde como si eso hubiera vulnerado una regla de puntualidad mendocina, que jamás ha existido ni existirá. Quizás sea porque Sebastián Méndez tenga la atención puesta siempre en las necesidades del otro, más que en las propias. "La misión más importante que tengo en la vida es educar a mis hijos", dice. Tan simple. Tan contundente. No hay más que eso. El Gallego, el que fue hasta el viernes por la noche el DT de Godoy Cruz , concentra en esa frase todos los motivos. EL motivo.Se irá el miércoles y ya está armando las maletas. Durante un año de trabajo ha juntado varias cosas que merecen ser guardadas ahí. Pero algunas no caben y por eso está triste. Transpira tristeza. Los afectos, el paisaje, las costumbres casi pueblerinas no caben en las valijas. Su relato está plagado de palabras y frases que lo delatan: este hombre de 39 años, casado y con tres hijos que transitan por edades muy distintas –de la primera infancia a la adolescencia– había encontrado su lugar en Mendoza. No son frases razonadas. Es su subconsciente. Dice: "El 28 de diciembre del año pasado llegué acá, a vivir definitivamente". "Soy de Maipú", expresa cuando se refiere al lugar donde ha vivido este año. No duda un instante cuando dice: "Voy a volver" y también está casi seguro que volverá para ser DT otra vez.Pero ha dejado a su familia en Buenos Aires, en la ciudad enorme, y ya no quiere estar lejos. "No creo que pueda recuperar el tiempo perdido con mis hijos. La última vez que fui a Buenos Aires la mamá de mis hijos estaba desbordada. En estos 365 días creo que he estado con ellos solo 30. Eso no es ser un buen padre para una nena de 4 años. Eso es ser un padre ausente. En el fútbol se gana y se pierde, pero el de ser padre es un partido en el que no puedo perder".Sólo eso. No hay nada más detrás de su partida. "No tengo trabajo. No sé qué haré el año próximo. No es el tema ahora. En octubre me hicieron alguna propuesta, pero yo no quería irme de acá. Cuando te sentís bien en un lugar, no te querés ir, por más que no tenga mucha explicación", dice, mientras revuelve su cortado mediano y luego se para saludar con especial atención a quien se acerque. Antes, ha tenido precaución de desentenderse de su teléfono celular, por más que repique y repique.No es un tipo común. Menos un DT común. El fútbol es solo uno de sus intereses –importante– pero sólo uno. "El fútbol te embrutece. Te quita muchas cosas y, por momentos, te vuelve al estado más salvaje del hombre, al estado más puro, más básico. Nadie está exento de que le pase eso. En el fútbol te llega todo muy del golpe".Cuenta que le hubiera gustado ser licenciado en Historia. Es un sueño que no descarta ni mucho menos. Más aún, parece inevitable que lo sea, salvo que se lo apropie la filosofía, que también es algo que lo apasiona."Debuté en primera cuando estaba en 4º año de la secundaria. Cuando estaba en 5º, viajaba con Vélez a jugar a Belho Horizonte contra el Cruzeiro. No pude seguir y, entonces, me transformé en un lector compulsivo porque no me quedaba otra".Recuerda que el primero fue Bukowski y después comenzó una sucesión interminable: Hemingway, Capote, Henry Miller... Después apareció Heidegger y todos los filósofos alemanes... Nietzsche... Un equipazo por donde se lo mire, en el que San Agustín llegó como refuerzo. "En el fútbol te podés volver muy básico y creo que hay un instinto natural del hombre de no querer caer en la chatura", dice.Sebastián Méndez cuenta que esa inquietud por la lectura no le vino de la cuna. Sus padres llegaron de Galicia muy niños y tuvieron una vida de esfuerzo y trabajo. Eran panaderos y no había libros entre las bolsas de harina. Sin embargo, le trasmitieron otras cosas, tanto o más importantes que la lectura."Mi viejo tuvo una vida dura. No fue nunca de hablar mucho, pero me marcó con el ejemplo. Su mejor historia, su mayor logro, creo que fue tener su familia. Ahora creo que los nietos han ayudado a que él se reencuentre con la vida".Aún así, Méndez reconoce que esa inquietud por el conocimiento y la cultura ya estaba en algún rincón de su espíritu. "Hace un tiempo fui a la casa de mis padres, que son los que guardan todo, ya que en mi casa no hay casi nada relacionado con el fútbol. Encontré un reportaje en El Gráfico de cuando yo tenía 20 años. Les llamó la atención que yo dijera que no entendía que me pidieran autógrafos a mí y no se los pidieran a Borges o a Bioy Casares".Pero el Gallego es claro y amplio. Dice que puede hablar de fútbol, literatura o filosofía con el mismo interés. "Depende del interlocutor, siempre. No soy selectivo. Me puedo adaptar a cualquier situación y creo que eso también lo aprendí de mi viejo. Disfruto comer tirado en el pasto o en un restorán caro... por más que esté casi seguro de que mi vieja cocina mejor".Para Sebastián, la filosofía se puede aplicar al fútbol también, a cualquier trabajo, porque "la grandeza se puede aplicar hasta en los más mínimos detalles". Luego acepta: "Aún así, no he leído todo lo que hubiera querido". Pero dice que todavía hay tiempo. "Tengo 39 años y muchas ganas".Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Un quiebre. Un cambio irremediable. A veces ese momento se percibe mientras se vive; otras, se reconoce cuando pasa el tiempo. Quizás este, el presente, sea uno de ellos en la vida de Méndez. Tal vez sea muy pronto para saberlo. Lo que sí es un hecho, es que a una de sus encrucijadas la vivió el 13 de diciembre de 2009. Ese día, la última vez en que pisó una cancha como jugador."El fútbol es una profesión que amé y que amo. Pero ese día, con Banfield en cancha de Boca, fue mi última función y marcó un antes y un después. Viví cosas muy lindas y otras muy malas. Pero tengo 10 operaciones encima y no me arrepiento de ninguna de ellas". Confiesa que le costó mucho superar el retiro. Incluso: "Tuve que hacer psicoterapia". Que recién logró acomodar esa pérdida, cuando nació su hija más pequeña, Olivia, que cumplirá 5 años.Luego vinieron otros desafíos: la dirección técnica, los libros, los sueños a cumplir, los sueños de los hijos... los hijos.El Gallego no se quiere ir. Quizás no se esté yendo. Algo de uno queda, si es que ha vivido. Todo no cabe en las valijas.