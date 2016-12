Se viene un Superclásico de gala

El Brasil de Neymar y la Argentina de Messi se enfrentarán a principios de junio en Australia para un "superclásico" de gala, anunció este martes el diario The Australian.El partido amistoso se desarrollará en el estadio de cricket de Melbourne, con capacidad para 100.000 espectadores.La federación australiana de fútbol y el gobierno del Estado de Victoria no han confirmado de momento la información.Uno de los dos equipos podría luego disputar un amistoso contra los "Socceroos", la selección australiana, en plena preparación para la Copa Confederación en Rusia a fines de junio, precisa el rotativo.Brasil y Argentina no está clasificados para esa competencia en Rusia, que reunirá a los vencedores de distintos campeonatos continentales.AFP-NA