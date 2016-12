Sebastián Méndez se despidió de Godoy Cruz con sentidas palabras

"No voy a seguir el año que viene siendo el técnico de Godoy Cruz ", dijo Sebastián Méndez en el inicio de la conferencia de prensa que brindó tras la derrota con Gimnasia de La Plata por 3 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas.

El Gallego, que ya había dado a entender que se iría tras el encuentro ante el Lobo, lo confirmó entre lágrimas y con emotivas palabras.

"Es un día difícil porque no es que me tengo que ir por la puerta de atrás, sino que es una decisión de vida más que nada", explicó el entrenador. "Vengo de Jujuy (dirigió a Gimnasia), ahora Mendoza y es tiempo de parar un poco y volver a casa. Me da pena porque encontré un lugar acá que no creo que lo vaya a encontrar en otro lado, en todo sentido", agregó emocionado Méndez.

"Lamento no poder ser técnico en la Libertadores. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente. Pasamos buenas y malas y siempre estuvieron así que simplemente me voy como vine, siendo un tipo agradecido, honestamente agradecido", dijo.

"Lo único que tratamos es de trabajar y lo hicimos mucho y para eso tuve la predisposición de los jugadores. No hay problemas ni con los muchachos más grandes ni con el presidente, la realidad es que yo necesito parar un poco y estar con mis hijos. Me da pena que no haya llegado un año antes a Mendoza para poder traerme a todos", aclaró.

"Me hubiese gustado que la despedida sea otra porque la merecíamos por lo que habíamos hecho durante el año. No pudimos dejar los tres puntos en casa y el responsable soy yo como siempre y así debe ser", se limitó a decir sobre el partido ante Gimnasia.

"Si tengo que hacer un balance del año, es muy bueno. Estoy tan agradecido como el 28 de diciembre cuando vine para quedarme. La gente que me acompaña, la gente del barrio en el que vivo están siempre y me han tratado con sumo respeto. No puedo más que agradecerles a todos: primero a los jugadores, segundo al club que me contrató, que se la jugó cuando yo venía del Nacional B, a José Mansur y a la Comisión Directiva por habernos elegido y habernos bancado en un equipo de Primera, que no es poco", dijo con sinceridad para cerrar con dos frases que le llegaron al corazón a los hinchas:

"Vivir en Mendoza es vivir en un paraíso, más allá de lo lindo de la Ciudad, lo es por ustedes".

"Las despedidas son amargas siempre". Hasta la vuelta, Gallego.