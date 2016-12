Seven: Argentina perdió la final por el Challengue Trophy ante Samoa

El seleccionado argentino de seven, Los Pumas 7s perdió este sábado la final del Challengue Trophy del Seven de Dubai, en Emiratos Arabes, ante Samoa, por 12 a 10, culminado su participación en el certamen, primera fecha la temporada del Circuito Internacional de juego reducido que organiza la World Rugby.



Argentina, que al concluir tercero en el Grupo A no pudo jugar por el título, primero venció a Japón por 31 a 14 con tries de Fernando Luna, Lautaro Bazán Vélez, Germán Schultz, Segundo Tuculet y José Barros Sosa, con dos conversiones de Gastón Revol y una de Domingo Miotti,



Tras ese triunfo el equipo conducido por el entrenador Santiago Gómez Cora jugó la final del Challengue ante Samoa y cayó 12 a 10 con tries de Franco Sabato y Bautista Delguy, indicó el sitio oficial de la World Rugby.

En la víspera Argentina perdió ante Gales por 21-19 y Fiji por 22 a 19, logrando un triunfo ante Canadá por 21 a 14.



La segunda fecha del certamen de rugby reducido se llevará a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los próximos 10 y 11 de diciembre.