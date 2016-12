"Si querés ser ejemplo y venderle yogures a los nenes, tenés que ser más cuidadoso"

Matías Patanian, vicepresidente de River, dejó de lado por un momento los festejos por la obtención de la Copa Argentina y le puso los puntos a Carlos Tevez, enojado por las declaraciones que el Apache realizó en radio La Red tras la victoria de Boca en el Superclásico.

"No me gustó que nos hayan bardeado después del clásico. Cuando querés ser ejemplo y venderle yogures a los nenes, tenés que ser más cuidadoso con las declaraciones porque después te deprimís y vas a jugar al golf", tiró con dureza y agregó: "Festejá tranquilo, pero no bardees a la gente de River, que es muy respetuosa".

"Dijo que Batalla tuvo miedo, cuando él tuvo un episodio poco feliz en la cancha de Argentinos. Me parece que si el medio argentino te estresa, esto no suma. La gente de River fue respetuosa", cerró Patanian en diálogo con Radio La Red.

El vice de River hacía referencia a esta declaración polémica de Tevez:

"Yo voy a muerte, a todo o nada. Le hago el amague que le voy a meter un planchazo en el medio de la cabeza y eso asusta al arquero. Estos partidos hay que ir siempre a la pelota como si fuera la última. Creo que en ese momento él (Batalla) pensó que yo le iba a poner los tapones en la cabeza, y un poco eso fue lo que lo asustó", dijo en diálogo con De una, otro buen momento.

"Mientras festejaba besándome el escudo les miraba las caritas (a los hinchas de River) y lo disfrutaba. Me acuerdo de todo. Estaban callados, por no decir otra cosa", agregó en el programa de Alejandro Fantino.