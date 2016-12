"Si yo muero, lo haré como la persona más feliz del mundo"

Eliana Carini, la novia del jefe de seguridad del Chapecoense, Adriano Wulff Bitencourt, uno de los muertos en el accidente aéreo donde perdieron la vida 71 personas, contó que su pareja le había dicho hace dos semanas "si yo muero en este momento, lo haré como la persona más feliz de este mundo"

"El sábado tuvimos un evento y se vino a despedir y me dijo: 'Hasta la vuelta', pero esa vuelta no va a ocurrir ni con él ni con las otras víctimas", le dijo Carini a EFE completamente consternada sobre el césped del Arena Condá.

Esta socorrista que trabaja con el Chapecoense tenía pensado viajar a Medellín y presenciar junto a su pareja el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana que iba a disputarse en esa ciudad colombiana ante el Atlético Nacional, pero su pasaporte "no estuvo listo" para la fecha señalada.

"Una compañera me avisó de la tragedia por la mañana y le respondí que no bromeara con eso y cuando vi las noticias, no me lo creía", confesó.

Después de ese primer momento de negación, llegaron los recuerdos: "Hace dos semanas, él se tumbó conmigo y me dijo: 'Mi amor si yo muero en este momento, lo haré como la persona más feliz de este mundo'" por la instancia final a la que había llegado el equipo, por primera vez en su historia.

Wulff Bitencourt tenía 45 años de edad, era padre de 5 hijos y miembro del comité técnico del Chapecoense.