El plantel profesional de Newell's Old Boys prosiguió este jueves la medida de fuerza iniciada el miercoles y no practicó en demanda del pago de los salarios de los últimos cuatro meses.



"El plantel no practicó, pero están reunidos con dos dirigentes para tratar de encontrarle una solución a la deuda. Ayer les ofrecimos pagarles la mitad, ellos lo rechazaron, y después (el presidente) Eduardo (Bermúdez) les ofreció depositarles hoy un sueldo entero", informó el secretario rojinegro, José Menchón, a Télam.



Los jugadores volvieron a reunirse este jueves por la mañana en el vestuario del Complejo Deportivo de Bella Vista, en el sudoeste de Rosario, donde decidieron continuar el paro y no comenzar los trabajos de pretemporada luego de las vacaciones, en la misma medida de fuerza que habían adoptado ayer a la mañana, en el regreso al trabajo.



Los dirigentes rojinegros les habían ofrecido pagarles hoy un mes de sueldo, que estaría acreditado en sus cuentas, y les prometieron saldarles otros dos salarios cuando el club cobre la cuota de Fútbol Para Todos, que no tiene fecha de pago, pero los jugadores volvieron a rechazar la propuesta.



El plantel rojinegro se reunió posteriormente con el presidente Eduardo Bemúdez y el vocal Juan José Concina, en una nueva ronda de negociaciones que continuaban en las últimas horas en busca de un acuerdo que les permita resolver la situación.