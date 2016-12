Sospechas, hipótesis y pruebas del accidente aéreo del Chapecoense

Colombia investiga este miércoles las causas del accidente aéreo que dejó 71 muertos y seis sobrevivientes cerca de Medellín, diezmando al equipo brasileño Chapecoense que viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional.Las autoridades buscarán "en el menor tiempo posible" obtener resultados que permitan esclarecer qué motivó "esta lamentable tragedia", según informó en un comunicado Aeronáutica Civil, quien realiza la pesquisa con expertos nacionales e internacionales.La investigación se realiza a partir de "las pruebas técnicas, documentales y de rigor" del avión siniestrado, una aeronave BAe Avro RJ85 que se estrelló el lunes en la noche en una remota zona a 3.300 metros de altura, cuando estaba llegando a su destino en el aeropuerto de Rionegro, a las afueras de Medellín.Las cajas negras del avión, que volaba desde 1999 fueron halladas "en perfecto estado", aunque las autoridades no dijeron cuánto llevará analizar su contenido."Al destapar la caja negra no hay pierde, ahí se va a decir todo", afirmó el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, instando a no hacer especulaciones sobre el origen del accidente.Una fuente militar aseguró a la AFP que la principal hipótesis es una falta de combustible del avión chárter que transportaba a futbolistas, directivos del Chapecoense y periodistas desde Bolivia, adonde habían viajado en vuelo comercial provenientes de Sao Paulo."Es muy sospechoso que, pese al golpe, no hubiera habido explosión. Eso refuerza la teoría de la falta de gasolina", dijo.El jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, César Varela, aseguró a periodistas que "los tripulantes estaban con sus licencias en orden, estaba todo en orden".El avión de matrícula boliviana CP2933 y perteneciente a la empresa Lamia, que cubría la ruta Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) - Rionegro (Colombia), reportó "fallas eléctricas" hacia las 22H00 del lunes (03H00 GMT del martes), declarándose en emergencia entre los municipios de La Ceja y La Unión, a unos 50 km al sureste de Medellín.Poco después, el avión se precipitó a tierra con 77 personas a bordo: 68 pasajeros y nueve tripulantes, de los cuales han sobrevivido seis: tres futbolistas, una auxiliar de vuelo y un técnico, y un periodista, todos internados en clínicas cercanas a Rionegro.