Su Majestad está de vuelta: Federer retorna al circuito en la Copa Hopman

Tras seis meses de ausencia por problemas en su rodilla, el suizo Roger Federer regresa a partir del próximo domingo a las pistas de tenis para disputar la Copa Hopman, un torneo amistoso que se organiza en Australia antes del Abierto del país oceánico, previsto entre el 16 hasta el 29 de enero.Federer, de 35 años, lleva sin jugar desde su eliminación en semifinales del Wimbledon contra el canadiense Milos Raonic y volvió a bajar a la decimosexta posición de la clasificación mundial, la más baja de su carrera desde 2001."Es solo para recuperar el ritmo. No lesionarse es lo más importante, pero creo que realmente puedo jugar un buen tenis", declaró Federer.En Perth, el helvético participará junto a Belinda Bencic en esta competición de exhibición, que no cuenta para los puntos de la ATP, y en la que debutará contra el británico Daniel Evans, número 66 del ránking.El tenista con más títulos de Grand Slam (17) se enfrentará el miércoles al alemán Alexander Zverev, número 24 del mundo.Pero, el suizo medirá el viernes su estado de forma contra el francés Richard Gasquet, número 18 de la ATP, antes de una posible final contra el ganador del otro grupo formado por Australia, España, Estados Unidos y la República Checa.Esta seria de encuentros debería permitirle recuperar sus sensaciones con la mirada puesta en el Abierto de Australia, que se organiza en Melbourne."Mis metas son modestas, puesto que todavía no tengo partidos y el Abierto de Australia se juega al mejor de cinco sets", explicó Federer.