Tevez, a calzón quitado

El delantero Carlos Tevez reconoció este jueves que "es tiempo de pensar" y que sólo él será el que tome la decisión de continuar o no su carrera en Boca , ante la millonaria oferta de un club chino, pero aclaró que estuvo todo el año "cabizbajo" y el equipo "no me necesita así"."No estoy arrepentido de volver a Boca. Siempre tomé decisiones con mi familia, porque el año medio y todo lo que voy a vivir con Boca lo vivo a pleno", expresó Tevez en declaraciones al programa Estudio Fútbol, que se emite por TyC Sports.El club chino Shanghai Greenland Shenhua le ofrece a Tevez un contrato de 25 millones de dólares en un año para jugar en la liga china, y Boca recibirá a cambio 10 millones como resarcimiento. "Todo lo que rodea a Boca se hace difícil. A veces no puedo salir de casa. Estuve todo el año cabizbajo y Boca no me necesita así. Yo quiero tranquilidad y cuando Boca pierde no disfruto y si perjudica a mi familia, daré un paso al costado", explicó.