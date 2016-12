Tinelli fue contundente con las elecciones de AFA pero...

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, avisó que no competirá "en ninguna elección" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero admitió que estaría dispuesto a presidir la entidad sólo en caso de acordar "una lista por consenso" cuando finalice el mandato del actual Comité de Regularización.

A un año de la escandalosa Asamblea Extraordinaria, que terminó empatada en 38 votos entre 75 sufragantes, el empresario televisivo aseguró que esta vez no participará de una eventual contienda "voto a voto", tal como ocurrió en aquella ocasión cuando confrontó con Luis Segura, que buscaba la reelección.

"Tiene que haber un cambio importante después del bochorno de la elección 38-38. Vamos a esperar el cambio de estatuto. No voy a competir en una elección voto a voto como la otra vez. Si hay una lista de consenso y los dirigentes de todos los clubes quieren que sea el candidato, yo encantado", aceptó Tinelli en una rueda de prensa que brindó hoy en San Lorenzo.

El dirigente insistió en la idea de elaborar "un estatuto serio" para la AFA y luego pensar en "quienes son los mejores para el fútbol argentino", aunque dudó sobre el éxito de esa gestión porque "algunos quieren este statu quo para que nada cambie".

"Tiene que haber un cambio importante en AFA. Y la política no tiene que estar más metida en el fútbol. Tenemos que trabajar para dejar a Argentina entre los mejores del mundo", reclamó.

Por otra parte, Tinelli se refirió a la negociación del nuevo contrato de TV para el próximo año que reemplazará a Fútbol para Todos luego de la decisión del gobierno nacional de no aportar dinero a partir de 2017. "Se está trabajando con dos candidatos (Fox y Turner), pero también hay otras cadenas interesadas: ESPN y una árabe", informó.

"La reunión con Turner y Fox fue buenísima pero todavía no hubo acuerdo -aclaró-. No se puede avalar un contrato de televisación a 15 años. Tenemos que brindar una televisación premium a la gente pero no desde el costo sino desde la calidad", concluyó el vicepresidente de San Lorenzo, que integra la comisión especialmente designada para la firma del nuevo contrato.