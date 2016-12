Totalmente quebrado, Alan Ruschel habló de la tragedia en conferencia

No podía esperar más. Después de recibir el alta médica, Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea que ocurrió en Colombia, volvió a Arena Conda y se puso la camiseta de su club, el Chapecoense.

El lateral habló ante los medios de comunicación en lo que fue una conferencia llena de emotividad. Entre lágrimas, el jugador de 27 años de edad anunció que hará todo lo posible por volver a jugar fútbol:"Haré todo lo posible para jugar fútbol. Pero debe ser con paciencia para poder darle una alegría a la gente de aquí".

lagrimas

Sentimientos encontrados:

"No existen palabras para contar lo que estoy sintiendo. Es una mezcla grande de sentimientos: una alegría por estar aquí de nuevo, pero al mismo tiempo un luto por haber perdido tantos amigos".

Es un milagro seguir vivo:



"En el momento en que cayó el avión, Dios me puso en su regazo y me dijo que tenía más misiones en la tierra, por eso él no me llevó. La única explicación es la de los milagros: el de estar vivo y el de estar andando".

Encarar la vida de una manera distinta:



"Estaba yendo a jugar un partido...uno no sabe si va a volver, no sabe lo que va a pasar en los próximos diez minutos. Eso me queda de lección: aprovechar la vida y hacer el bien. Lo que hicieron conmigo en estos días no tiene explicación: cómo me trataron allá (en Colombia), aquí, lo que los médicos hicieron por mí. No tiene explicación".

Confesó que se salvó porque le insistieron que cambiara de lugar: "Cuando llegamos a Santa Cruz de la Sierra, antes de subir al avión, Cadu (uno de los directos del club) pidió que me sentara más adelante. Yo estaba sentado atrás, pero él quería dejar a los periodistas en el fondo. Al principio, no quise moverme. Pero ahí, Follmann me insistió para que me sentase con él. Y ahí dejé mi lugar y fui. Esa es la parte que recuerdo. Después, estaba mi esposa Marina hablándome en el hospital".