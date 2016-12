Tras una nueva agresión a un árbitro se volvió a hablar de un paro en el fútbol

El secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), Guillermo Marconi, repudió una nueva agresión a un referí y opinó que si persisten estas situaciones "habrá que parar el fútbol".

El gremialista informó que el ataque que sufrió Luis Spezia durante un partido de la Liga Regional de Jujuy es el número 42 en lo que va del año.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, Marconi consideró que "si se sigue agrediendo a los árbitros, el fútbol tendrá que ser parado".

El hecho ocurrió el domingo pasado cuando Spezia fue golpeado por Ramiro Mariano, jugador de Atlético El Arenal, luego de mostrarle la tarjeta roja por haber insultado a un dirigente que estaba afuera de la cancha.

Esa trompada desató una debacle en la que el arquero del mismo equipo le pegó en la nuca al árbitro y los demás compañeros lo agredieron en el piso.

Spezia sufrió hematomas en brazos, piernas y cabeza en el encuentro que iba siendo ganado 4 a 1 por Atlético San Pedro, en el marco de la semifinal del torneo jujeño.

El referí logró suspender el partido y, más allá de los ataques, logró escapar de la cancha con ayuda de jugadores de San Pedro y de la policía.

Este caso se suma a la brutal agresión que días atrás padeció Claudio Elichiri de parte de futbolistas, hinchas y dirigentes de Sarmiento de Ayacucho en medio del partido que ese equipo jugaba ante Sansinena de General Cerri para definir el pase a la final del Federal B.

Sobre ese episodio, Marconi fue tajante: "Queremos que le den 30 fechas al agresor de Elichiri y que se desafilie al club Sarmiento de Ayacucho".

"Me pisotearon y me patearon"

Luis Spezia, el árbitro agredido en Jujuy, reconoció que en su profesión se equivocan, aunque afirmó que "no pueden ocurrir agresiones de esta índole".

"Yo la saqué más barata que Elichiri. Nosotros nos podemos equivocar como cualquier ser humano. A mí me pegaron una trompada, me pisotearon y me patearon en el piso", afirmó.

Spezia informó que recibió "llamados de solidaridad de todos lados, menos del club involucrado en el incidente".

"De salud estoy bien y el miércoles tengo que dirigir la final de la Liga. Sigo con mi trabajo y no guardo rencor. Creo que hace falta parar el fútbol", cerró.

Más allá del pedido de huelga, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria después de la agresión a Elichiri hasta el 29 de diciembre, por lo que hasta entonces no se podrá tomar ninguna determinación.