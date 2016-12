¡Tremendo! Así recibieron a Delbonis en su Azul natal

El tenista argentino Federico Delbonis, que le dio el punto que necesitaba la Argentina para ganar la Copa Davis, fue recibido esta tarde por miles de azuleños que lo aclamaron al ingreso de la ciudad, como así también en la plaza principal frente al municipio.

"Delbo", como es conocido en su ciudad natal, fue recibido pasadas las 15 en el ingreso a Azul por un autobomba que lo trasladó lentamente por las calles principales de la ciudad, acompañado por la ovación de los vecinos que agitaban banderas argentinas.

Tan grande fue el recibimiento que la caravana del nuevo ídolo del tenis argentino tardó casi tres horas en recorrer las 30 cuadras que separan el ingreso a la ciudad de la intendencia.

Al llegar al municipio fue invitado por el intendente de Azul, Hernán Bertellys, al balcón donde saludó a la gente que se había acercado desde temprano a la plaza principal para ovacionarlo en medio de una fiesta que desde temprano se vistió de celeste y blanco.

Delbonis alzó la copa individual que recibió en Zagreb, se dirigió a los azuleños y les dijo: "estoy eternamente agradecido por el recibimiento que me han dado y me he quedado sin palabras por el constante amor que me expresa esta ciudad en la que nací¨.

Luego de unos minutos de observar desde el balcón del municipio como la ciudad lo aclamaba y se movían las banderas argentinas se dirigió al despacho del intendente. Allí el intendente le entregó ante los periodistas la llave de la ciudad y la distinción de ciudadano ilustre.

Luego, Delbonis (26 años), número 41 de la ATP, manifestó que "por estos días disfrutará de su familia y de su ciudad y que hará las cosas comunes que hace cualquier otro ciudadano. Tengo unos días de vacaciones y luego comenzaré a entrenar en el club¨, en referencia al club de remo de esta ciudad, que este año construyo una cancha de cemento para la práctica, que era la única instalación que le faltaba.

"Puede que cambie mi vida deportiva, pero no va a cambiar mi vida personal, yo siempre seguiré siendo el mismo", enfatizó.

Al referirse a lo deportivo volvió a agradecer a Juan Martín Del Potro por el esfuerzo que hizo en el punto anterior y por haberlo llevado a jugar el punto decisivo, que "volvió a confirmar que lo jugó con todo su corazón como siempre lo ha hecho".

Los padres de Delbonis, Marta y Federico, componen una familia conocida por todos los azuleños como de una gran humildad, lo mismo que en la ciudad se le reconoce a Federico.

El intendente Bertellys le dijo esta tarde a Télam que "la ciudad ha recibido hoy, en medio de una jornada festiva para todos nosotros, a un nuevo crack del deporte argentino, que nació en esta ciudad . Estamos sumamente orgullosos de tenerlo nuevamente en casa".

Azul está situada a 310 kilómetros de Buenos Aires y se caracteriza por ser una ciudad segura, tranquila y que mantiene las costumbres de un pueblo, lo que la erige como una alternativa turística para todo el año. Una ciudad que lo vio nacer hace 26 años a Federico Delbonis.

Delbonis comenzó a jugar al tenis en el club de la Bancaria y al poco tiempo se paso al club San Remo, que este año hizo una cancha de cemento para que Federico practique.