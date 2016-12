Uff... Fue penal pero ¿había off side en la jugada antes de la falta?

Embed

Explicación oficial de la FIFA sobre la jugada del penal a favor del Kashima. pic.twitter.com/9lhkUMThDD — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) 14 de diciembre de 2016

¿Fue off side?

El videoarbitraje fue utilizado por primera en una competición organizada por la FIFA este miércoles en la primera semifinal de clubes entre el Kashima Antlers y el Atlético Nacional, en una jugada que supuso un penal en contra para los colombianos.Se llevaba media hora de juego cuando en un lanzamiento lateral de falta hubo un encontronazo entre Orlando Berrío y Daigo Nishi en el interior del área y el jugador japonés acabó en el suelo.El árbitro húngaro Viktor Kassai dejó seguir el juego en un primer momento, pero ante las protestas del técnico local Masatada Ishii, el colegiado reclamó la asistencia del videoarbitraje.Tras consultar la jugada a través de una pantalla de televisión, Kassai señaló el punto de penal. El lanzamiento lo transformó Shoma Doi en el primer gol del partido.El problema se suscitó después del encuentro analizando una y otra vez el video que sirvió de ayuda para el referí.Es que en el tiro libre, el jugador del Kashima víctima de la falta del penal, parece estar en posición adelantada.El árbitro húngaro no consideró que hubiese off side del japonés conforme a la nueva regla de la FIFA.La explicación oficial indica que el asistente hizo lo correcto al advertir la posición del jugador, dado que el nuevo reglamento advierte que debe "esperar y ver" cómo sigue la jugada. El off side nunca se materializa porque el japonés no pudo finalmente disputar el balón a raíz de la falta que le comete Berrio.