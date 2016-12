Un año "perfecto" para Del Potro

El tenista Juan Martín Del Potro , flamante ganador del premio Olimpia de Oro, calificó su año deportivo como "perfecto y de los más soñados", por su actuación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y con el equipo argentino de Copa Davis "Fue un año de los más soñados y lo describo como perfecto por todo lo que me pasó", dijo Del Potro, que además de volver a los primeros planos del tenis mundial ganó la primera Davis para la Argentina y obtuvo la medalla de plata en Brasil."Conseguimos la Copa Davis, después de esperar tanto tiempo, y además por la forma fue como una película", refirió Del Potro, y destacó "la calidad de los compañeros que conformaron los equipos".En lo personal el tenista tandilense destacó "la experiencia única en Río, conociendo el espíritu olímpico y aprendiendo de los chicos argentinos, muchos de los cuales están acá".Del Potro no pudo establecer un mejor momento en el año porque "una de las semanas más felices fue en Río, aprendiendo de otros atletas y sintiendo el espíritu olímpico, pero también lo fue aquel domingo en que se consiguió por primera vez en la historia la Copa Davis".El tenista recordó en sus momentos de recuperación física que "la vida sorprende y hay que estar preparado para escribirla" y resaltó que el secreto estuvo "en no bajar los brazos, en entrenar en el gimnasio sacando fuerzas donde a veces no las hay y en ser paciente".