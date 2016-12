Un Federer rejuvenecido buscará su 18º grande

Mientras se prepara para la temporada 2017, Roger Federer reveló que se siente rejuvenecido y está ansioso por regresar a la competición después de perderse la mitad de la temporada pasada.

El ex número uno del mundo comentó que está jugando "muy bien" en los entrenamientos con jugadores de primer nivel, como el francés Lucas Pouille, el croata Borna Coric o Damir Dzumhur de Bosnia y Herzegovina.

El suizo no se arrepiente de haber estado fuera los últimos seis meses de la temporada: su último torneo fue en julio, cuando alcanzó las semifinales de Wimbledon y cayó ante el canadiense Milos Raonic.

"Creo que podría ser muy beneficioso para el futuro de mi carrera haber estado fuera estos seis meses", sostuvo. "Me siento rejuvenecido, más fresco. Quizás mentalmente necesitaba este descanso más de lo que pensaba. Quizás también mi cuerpo necesitaba este descanso más de lo que creía", agregó

El campeón de 88 títulos nunca había estado fuera tantas semanas en una misma temporada antes de este año. Pero 2016 estuvo lejos de ser una temporada normal para el padre de 35 años y cuatro niños.

"Las últimas seis semanas para mí han sido cruciales y obviamente las últimas dos semanas de noviembre cuando volví de las vacaciones fueron realmente importantes al ver cuanta carga podía hacer sobre la pierna", apuntó el de Basilea.

"Me di cuenta que a finales de noviembre, principios de diciembre, no estaba al 100 por cien todavía, porque siempre necesitas más tiempo, más seguridad. Pero las cosas fueron muy bien. No tuve ningún contratiempo. Al final, todo salió según lo previsto", comentó.

El ganador de 24 títulos Masters 1000 y 17 coronas de Grand Slam, también dijo que piensa que su título 18º de Grand Slam podría llegar la próxima temporada.

Volverá a la competición en el Abierto de Australia, que arranca el próximo 16 de enero.

"Creo que he estado muy cerca en los últimos años pero eso no cuenta porque no gané", afirma Federer. "El tiempo dirá si es posible o no", finalizó.