Un final de locos: Rossi festejó pero oficialmente el campeón fue Ortelli

El bonaerense Guillermo Ortelli (Chevrolet) obtuvo este domingo el campeonato del Turismo Carretera, en una inolvidable definición en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde le arrebató el título a Matías Rossi (Chevrolet), que había empezado a festejar antes de que se conozca el clasificador final.

"No lo puedo creer, le agradezco a mi vieja, a mis hermanos, a mi equipo", expresó entre lágrimas el flamante campeón, que había terminado segundo detrás del ganador de la competencia Juan Manuel Urcera (Chevrolet).

En tanto, Matías Rossi, a quien se había dado como ganador del título apenas cruzada la línea de meta y que festejó y saludó a todos sus rivales como tal, señaló: "No sé por qué no soy el ganador. Quiero ver la planilla porque entiendo que completo la carrera. Me dicen que tengo vueltas menos, pero tengo todas las vueltas".

La confusión radicó en que Rossi fue "tocado" por Mariano Werner en una de las últimas curvas y pasó de estar noveno al puesto 21, que luego de la oficialización del clasificador final, derivó al 24°.

Entonces, Ortelli, consiguió superar por apenas dos puntos (212,5 a 210,5) a Rossi en la tabla de posiciones de la Copa de Oro y proclamarse campeón por séptima vez del TC (1998, 2000, 2001, 2002, 2008 y 2011).

NA.