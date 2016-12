Un poco del Nico Brussino en la derrota de los Dallas Mavericks

El escolta santafesino Nicolás Brussino cumplió una aceptable tarea en Dallas Mavericks, que en la noche del miércoles perdió como local con Sacramento Kings por 120 a 89, en tanto el ala pivote porteño Luis Scola no vio acción por segundo partido consecutivo en la victoria como anfitrión de Brooklyn Nets sobre Denver Nuggets por 116 a 111.



Brussino jugó los últimos 12 minutos, lapso en el que convirtió tres puntos (1-1 en dobles y 1-1 en libres, con tres triples fallados), tomó un rebote, entregó una asistencia y registró un robo, aunque su ingreso se produjo cuando la suerte de los Mavericks ya estaba echada.



El ala pivote de los Nuggets, DeMarcus Cousins, con 24 puntos, fue el goleador del partido, en tantos los Mavericks incrementaron a 17 derrotas contra apenas cuatro victorias, mientras que en Sacramento DeMarcus Coussin con 24 fue el máximo anotador.



En tanto Scola volvió a faltar en el apretado triunfo de los Nets, que así llegaron a 6 victorias contra 15 derrotas en la temporada, destacándose en este juego el alero de los Nuggets, Wilson Chandler, máximo goleador de la noche con 27 puntos. En los Nets Brook López sumó 24 tantos.



Esta noche jugarán San Antonio Spurs visitando a Chicago Bulls, desde las 23.30 de Argentina, con la presencia del escolta bahiense Emanuel Ginóbili y el base moronense Nicolás Laprovittola, quien esta siendo muy tomado en cuenta por el entrenador Gregg Popovich.



También jugarán hoy Washington-Denver, Toronto-Minnesota, New Orleans-Philadelphia, Memphis-Portland y Utah-Golden State.



Otros resultados: Orlando 87 (Augustín 17)-Boston 117 (Bradley 23); Charlotte 87 (Walker 25)-Detroit 77 (Drummond 26); Atlanta 103 (Howard 23)-Miami 95 (T. Johnson 27); Houston 134 (Gordon 26)-LA Lakers 95 (L Williams 24); Milwaukee 117 (J. Parker 27)-Portland 105 (Lillard 30); New York 94 (Jennings 16)-Cleveland 126 (Irving 28), Phoenix 94 (Bledsoe 15)-Indiana 104 (George 25); LA Clippers 98 (Crawford 21)-Golden State 115 (K. Thompson 24)