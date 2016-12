Una alumna fue violada por dos hombres tras salir de la escuela

Fuente: UNO Mendoza

Una alumna de 14 años que salía de la clase de Educación Física de su escuela en Godoy Cruz fue violada por dos hombres hasta hacerla desvanecer, en un descampado a donde la llevaron en un auto.El grave hecho fue denunciado por la madre de la menor en la Oficina Fiscal 17 de La Estanzuela, en Godoy Cruz, y tomó intervención el fiscal de Instrucción de ese departamento, Gustavo Fehlmann.El funcionario público caratuló la causa como abuso sexual agravado con acceso carnal.La víctima tuvo que ser internada en el hospital Humberto Notti, donde constataron que las importantes lesiones que presentaba en su zona íntima eran compatibles con la de una violación.Ayer, junto con su madre, concurrió al Cuerpo Médico Forense a pedido del fiscal, quien una vez que tenga los resultados de los peritajes solicitará que se la someta a una cámara Gessel, donde contará a los psicólogos lo que le sucedió.Este caso fue denunciado el miércoles de la semana pasada –recién trascendió ayer– por la madre de la menor.La chica fue atacada poco después de salir de la escuela, donde se había desarrollado la clase de Educación Física.Se encaminó, como lo hace habitualmente, hacia su casa cuando fue interceptada por dos hombres que la amenazaron y la obligaron a subir a un vehículo. Asustada, obedeció y la llevaron hasta un descampado distante del lugar, donde fue abordada.Una vez allí la hicieron bajar, la obligaron a caminar algunos metros y le exigieron que se recostara en el piso y entonces la violaron hasta hacerla desvanecer.Cuando volvió en sí, los violadores ya habían desaparecido del lugar.Como pudo comenzó a caminar hasta llegara a su casa, donde le contó a su madre lo que le había sucedido y la mujer la llevó de inmediato al hospital Notti. Aquí le aplicaron el kit para casos de violación y quedó internada en observación, debido a las lesiones internas que presentaba.De acuerdo a lo que relató su progenitora al momento de radicar la denuncia, los rostros de los atacantes no le resultaban conocidos a su hija.Debido a que la menor fue internada en el hospital todavía no ha podido declarar.Ayer la policía confirmó que aún no había detenidos en relación con este aberrante suceso.