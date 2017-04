Una ley busca bajar el riesgo de muerte de los infartados

Acortar los tiempos de atención y optimizar recursos es fundamental para asistir debidamente a una persona infartada. El síntoma clásico, que es el dolor torácico, despierta la alerta y no siempre los centros de salud alejados de los hospitales de referencia cuentan con las herramientas necesarias para atender a una persona que se presenta con ese problema.



Por eso, con el fin de articular acciones y lograr un sistema que funcione y ayude a tratar con mayor celeridad y certeza a una persona con un posible infarto, ya está cerca de ser ley un proyecto que crea el programa provincial de infarto de miocardio y accidente cerebro vascular.



La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y el martes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analizará modificaciones propuestas por especialistas en patologías neurológicas y cardiovasculares de la OSEP.



Los médicos de la Obra Social de Empleados Públicos apuntaron sobre todo a la necesidad de agregar al proyecto del senador Eduardo Bauzá (FPV) "la unidad de dolor torácico" como un ente que actúe antes del infarto agudo de miocardio. "Nosotros podemos aunar esfuerzos y así mejorar el diagnóstico para ahorrar tiempo y recursos", señaló Carlos Funes, especialista de la OSEP.



También resaltó que sería muy beneficioso que la provincia llevara adelante campañas de educación para que se puedan reconocer con más precisión los síntomas más visibles tanto de un posible ACV como de un infarto.



"Nosotros trabajamos mucho con el dolor torácico que a veces puede ser síntoma cardíaco y otras veces no. Hay situaciones en que una persona llega en esas circunstancias y termina en una terapia intensiva, cuando en realidad no se trataba de una patología cardíaca", explicó Funes.



La idea es además bajar costos, ahorrar tiempo y dar un diagnóstico que permita evaluar y tratar correctamente al paciente.



Esto implica, entre otros aspectos, una mayor capacitación del personal de salud de hospitales y centro de atención primaria, salas de emergencia y personal de primeros auxilios.



La importancia de ser atendido en el menor tiempo posible se debe a que si no se actúa en menos de tres horas, la salud de la persona puede complicarse hasta la muerte.



Nelson Fredes, jefe del Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares, explicó que el infarto del miocardio es una de las problemáticas más frecuentes que hay en Mendoza. Su incidencia ha crecido en los últimos tres años y fundamentalmente aumentó la mortalidad por infarto. "Esto se soluciona si se actúa con rapidez, ya que hay que intervenir en menos de tres horas de sucedido".



Comentó además que han comenzado, desde su área, con la capacitación en diferentes localidades y a la vez se está creando la denominada Red de Infarto, que consiste en coordinar las acciones con los agentes sanitarios.



"Ya fuimos a los departamento de La Paz, Santa Rosa y Rivadavia y explicamos paso a paso lo que se debe hacer en estos casos. Aconsejamos derivar a las personas al hospital Perrupato, para que se les dé una droga. Esto reduce los índices de mortalidad hasta 8%. Se trata así de brindar una atención intermedia para luego derivar los casos que requieran ser atendidos en el Hospital Central o al Lagomaggiore, donde cuentan con todas las herramientas y tecnología para seguir el tratamiento", dijo el referente provincial.



La propuesta

El proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Infarto de Miocardio (IAM) y Accidente Cerebro Vascular (ACV/Stroke), denominado PRIMACS, tendrá por finalidad la prevención, atención y recuperación de esas patologías.



La idea es establecer normativas técnicas, directrices y procedimientos en la detección y tratamiento precoz de las enfermedades cardiovasculares ofreciendo a los pacientes la accesibilidad en el menor tiempo posible a alguna de las estrategias de reperfusión (apertura de arterias bloqueadas) o revascularización existentes.



Los objetivos son planificar y proponer estrategias con el fin de optimizar los recursos, reducir el impacto sobre el presupuesto sanitario y mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno.



También coordinar las acciones de los servicios sanitarios en las etapas prehospitalarias, hospitalarias y poshospitalarias, tanto en el ámbito estatal como privado, entre otras finalidades.