Vecinos desesperados: cloacas desbordadas en viviendas de barrio Constitución

Vecinos del pasaje Cané, entre Rodríguez Peña y Telles Meneses, pasaron el fin de semana largo y todo el martes con las cloacas desbordadas en el interior de sus casas y patios, con todo el riesgo que esa situación conlleva para la salud.

Aseguraron que estuvieron haciendo reclamos desde el viernes sin respuesta, hasta este miércoles a la mañana que se presentó un camión de Aysam mientras la gente expresaba sus reclamos a UNO San Rafael y Canal 6.

Esther Ferreyra, que tiene su hogar en la esquina del pasaje y Rodríguez Peña, es una de las más afectadas con su baño totalmente inundado que desbordaba el líquido cloacal hacia su dormitorio. "Comencé a llamar desde el viernes a la noche y desde entonces me han estado haciendo esperar, los llamo, me atiende la computadora o me tienen a la espera. He tenido que recurrir a los medios".

Añadió que "mi esposo tuvo que hacer un acequiecita para que salga todo el líquido de las cloacas, yo y mi niño nos hemos descompuesto, todas estas noches hemos tenido que dormir así".

Cecilia Ledesma, otra vecina del lugar, señaló que "en mi casa está con el mismo problema, el líquido se cae al dormitorio y yo tengo a mi mamá enferma, no se puede vivir ni comer así. Y cuando llueve se inunda peor".

Este problema "lo sufrimos hace unos meses atrás, la primera vez que nos pasó fue el verano pasado, estuvimos un mes llamando todos los vecinos y no vinieron. Yo tengo cuatro nenes, ahora se me han enfermado de los ojos y les tengo que dar antibióticos", agregó Gladys Solorza.

Reiteró que "cuando llueve nos inundamos, la caca anda flotando, llamamos y nos toman el pelo. Y cuando vienen, levantan la tapa y dicen que era un trapito atorado, pero al otro día de nuevo el problema".

Un camión de Aysam llegó en momentos que los vecinos expresaban sus reclamos y en primer lugar abrieron un registro de Rodríguez Peña y Pasaje Cané y luego se trasladaron al otro extremo del pasillo, sobre Telles Meneses, donde tuvieron que romper el asfalto para descubrir la tapa de registro porque estaba cubierta desde que esa avenida fue repavimentada.