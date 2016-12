Vecinos y legisladores se opusieron a la disolución de la Unidad Especial de Patrullaje

Mientras se evalúa el plan alternativo propuesto por la Jefatura Distrital del Sur para mantener la actual dependencia y migrar la mitad de los efectivos hacia las Comisarías del departamento, vecinos y legisladores del justicialismo se acercaron a la unidad para interiorizarse de estos cambios.

Allí repudiaron la medida tomada por el MInisterio de Seguridad de la provincia y exigieron que la base no desaparezca, En ese contexto, una de las vecinas Thelma Olivares expresó su descontento y dijo que "nos costó mucho que esta unidad se estableciera en el 2010 en este lugar" y agregó "esto antes era tierra de nadie y no queremos volver a sufrir lo mismo".

Es que sin la presencia de los uniformados al barrio Constitución no ingresaban ambulancias, bomberos ni taxis por temor a los piedrazos y a un eventual asalto.

Además la mujer que nació y se crió en el barrio dijo que "la tarea de prevención que realizan estos policías es muy importante porque han ingresado a los pasillos, detuvieron a ladrones que volvían del centro a esconderse en las viviendas y trajeron no solo tranquilidad al barrio sino también a otras zonas de la ciudad. Necesitamos a los uniformados en la calle y no en las Comisarías somo se pretende con esta medida".

También estuvieron en la base los senadores por el justicialismo Mauricio Sat, Angel Brancatto, el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Vergara y el concejal justicialista Pedro Serra.

Sat dijo que "la instalación de la UEP en este sitio costó años de gestión que se van a malograr. El trabajo que desarrollaron estos policías fue importante para la prevención y no nos parece bien que desaparezca la unidad" y agregó que "presentamos un pedido de informes en el Senado para que se revierta esta situación y si no prospera vamos a apoyar el proyecto de la Jefatura Distrital que pide no se remueva la base".

En este escenario coincidieron Vergara y Serra quienes ya elaboraron un proyecto de declaración para solicitar que no desaparezca la UEP en el departamento.





