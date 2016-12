Velaron a tres alumnos que murieron en Brasil al volcar un colectivo

Las tres estudiantes que murieron al volcar un micro de larga distancia que llevaba 67 personas de la provincia de Misiones en viaje de egresados al balneario de Camboriú, en Brasil , fueron veladas en las localidades de Oberá y Posadas, mientras otros cuatro jóvenes permanecían internados en el país vecino, uno de ellos grave.





Los cuerpos de las tres estudiantes llegaron por tierra esta madrugada desde la ciudad de San Luis Gonzaga, a Santo Tomé, en Corrientes, y desde allí fueron trasladados en ambulancias a Oberá y Posadas.





Rocío Fabiana Martínez y Luana Micaela Centurión, ambas de 18 años, eran veladas en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y vecinos.





El velorio de Agustina Szczerbaty, de 20, quien era coordinadora de la empresa que organizó el viaje de egresados, tenía lugar en Posadas.





Oberá expresaba ayer el dolor por la muerte de las jóvenes con la bandera a media asta, las calles vacías y los negocios cerrados, como parte del luto de tres días declarado por el gobierno provincial.





Por otra parte, entre los 15 heridos que arrojó el accidente, tres continúan internados en el hospital público de Santo Ángelo, una de las localidades próximas que albergó a los accidentados: uno permanece en el Hospital Escuela de Agudos de Posadas; ocho fueron dadas de alta del Hospital de Sao Luiz Gonzaga, donde volcó el micro, y tres abandonaron ayer el Hospital Santa Casa de Ijui, según confirmaron fuentes sanitarias locales.





En Santo Ángelo se encuentra internada una joven en el servicio de Terapia Intensiva, en estado crítico con traumatismo de cráneo y fractura de pelvis, mientras dos estudiantes varones, a quienes se les amputaron miembros superiores, fueron trasladados a una sala común.





En el hospital de Posadas, el joven que permanece internado se encuentra fuera de peligro.





El accidente se produjo cuando el micro de la empresa Río Uruguay volcó a la altura del kilómetro 534 de la ruta 285, en el municipio de Sao Luiz Gonzaga, estado de Rio Grande do Sul, a 75 kilómetros de la frontera con San Javier, en Misiones.





El chofer Lucas Matías Fernández, quien permenece detenido por "homicio culposo", negó haberse quedado dormido y atribuyó el accidente al mal estado de la ruta.





"No, no, yo no estaba cansado, la ruta estaba en muy mal estado, estaba muy oscuro también", dijo antes de declarar ante la comisaría Elaine María Schons.





El estudiante Matías Ramírez, dijo que él estaba dormido, "pero mis compañeros me dijeron que el micro se fue moviendo hacia el otro carril hasta que volcamos y caímos por el barranco".





Roberto Navas, representante de la empresa Río Uruguay, aseguró que el vehículo es "nuevo y contaba con las habilitaciones de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)", y agregó que "los choferes conocen la ruta" que recorren habitualmente.