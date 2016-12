Vélez le ganó a Rafaela y empieza a escapar del descenso

Embed

Embed

Embed

Vélez Sarsfield superó a Atlético de Rafaela por 2 a 0 en un discreto encuentro que disputaron en Liniers, en el marco de la decimotercera jornada del torneo de Primera División.El defensor Cristian Nasuti, al minuto del complemento, y el atacante Mariano Pavone, a los 6, marcaron los tantos con los que "el Fortín" se adjudicó el triunfo.Con este triunfo, Vélez suma 4 encuentros sin conocer la derrota y empieza a huirle a la zona del descenso que empezó a incomodarlo por el flojo desempeño, por otra parte, Atlético de Rafaela apenas ganó un partido de los últimos 7 y se hunde en los promedios, donde se ubica como colista.El primer tiempo no fue bueno, el elenco local tomó las riendas del protagonismo pero no con constancia, ya que contó con pocas ráfagas de buen juego asociado a cargo de Gastón Díaz y Héctor Canteros.Por su parte, Atlético de Rafaela fue clave en el la mediocre labor de Vélez, debido a que ejerció presión en todas las líneas y plantó un panorama de juego fuerte en el centro del campo, donde hizo la diferencia cuando decidió atacar por las bandas.Poco, prácticamente nada fue lo que se presentó en la primera etapa en ambos elencos, donde "el fortín" tuvo una ocasión en los pies de Pavone, mientras que "la crema" estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Gastón Campi.La segunda etapa tuvo un giro drástico en el juego, pero fue positivo para Vélez que al minuto se puso arriba: tras el tiro de esquina, Nasuti que entró a la carrera, ganó en el primer palo y con un cabezazo cruzado puso a su equipo 1-0 en el marcador.Fue una ráfaga la que aprovechó el local, ya que 5 minutos más tarde estiró las cifras por medio de Pavone que recibió el buscapié de Díaz y dentró del área, el exatacante de River Plate, giró y de zurda marcó el segundo tanto de su equipo ante la floja reacción del arquero Ramiro Macagno.El encuentro terminó a esos tantos, ya que Atlético de Rafaela no logró hacer pie tras los impactos y fue una sombra el resto del encuentro, donde apenas logró inquietar con un disparo en el travesaño de Montiel en la agonía del cotejo.Vélez en cambio, aprovecho el magro momento de su adversario y terminó el partido demostrando un buen juego, donde manejo el balón con criterio, creando varias ocasiones de peligro que finalmente no logró concretar.