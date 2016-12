Vila: "La AFA está peor que antes, muerto Grondona todo el pus salió para afuera"

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, aseguró que es imperioso que se renueven las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), ratificó su intención de presentarse a elecciones y destacó la importancia que tienen las negociaciones que se están llevando a cabo para definir la televisación del fútbol.

"Yo me retiré de la dirigencia del fútbol hace tres años y dije 'no vuelvo nunca más', pero el fútbol es un bicho que uno lleva adentro y ver de la forma que hoy está me motoriza a tratar de colaborar para mejorarlo", aseguró el empresario de medios, quien expresó su preocupación por la conducción que tiene hoy la entidad, a cargo de Armando Pérez.

"Hay que cambiar el estatuto del fútbol, porque el actual es del año 1975 y lo creó (José) López Rega cuando quería quedarse con el poder en la AFA"

"La AFA está peor que antes", enfatizó Vila hoy, en declaraciones a Radio Dos, y señaló: "Hay que reconocerle a (Humberto) Grondona, dentro de todo lo crítico que yo he sido con él, su capacidad para emparchar los problemas; muerto Grondona, todo el pus salió para afuera".

"Tiene que haber elecciones urgente porque hay un tema muy importante que se está negociando que es la televisación del fútbol argentino", explicó Vila, y agregó: "Hay que cambiar el estatuto del fútbol, porque el actual es del año 1975 y lo creó (José) López Rega cuando quería quedarse con el poder en la AFA".

"Hay muchas instituciones compitiendo en primera división y no están preparadas para una competencia profesional", señaló el expresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, y abundó: "Se hizo este torneo de 30 equipos vaya a saber porqué y ahora se dieron cuenta de que no sirve para nada. Ahora hay un plan para reducirlo en 2020, pero cuatro años más es mucho tiempo".

En ese sentido, señaló: "Fueron 35 años de un sistema que hay que cambiar, la dirigencia tiene que entender que no existe más un poder omnímodo, un poder autoritario; los dirigentes tienen que comprometerse con los problemas que tiene el fútbol y no limitarse a levantar la mano nada más".

Por último, reiteró que tiene "ganas de ser presidente de la AFA", y puso en dudas si Marcelo Tinelli será candidato en la AFA "no sé si se presentará finalmente o no; si hay consenso será candidato y si no yo intentaré obtener el aval de los dirigentes y presentarme en las elecciones".





Fuente: Diario La Capital