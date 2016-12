Violento asalto al entrenador de Los Pumas: le apuntaron para robarle el celular

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, Daniel Hourcade, aseguró que está "bien" después del duro momento vivido cuando un ladrón le puso un revólver en la cabeza y le exigió que le entregara el celular, y lamentó la inseguridad que existe en el país al sostener que "me pongo contento al comprobar que no me pasó nada".

Hourcade fue asaltado a pocos metros de su casa, el viernes por la noche, pero el episodio se conoció este domingo cuando publicó una nota en su página de Facebook donde alertó a sus amigos que "me robaron mi celular y por eso estos días estaré sin mi número habitual".

Luego de la gira por Japón y Gran Bretaña, el tucumano regresó a la provincia para pasar las fiestas junto a su familia y fue víctima de los delincuentes que le hicieron vivir un momento de mucha tensión y nerviosismo, al punto que llegó a temer por su vida ya que, según contó, el ladrón "me empujaba con la pistola entre la ceja y el ojo y en un momento pensé que gatillaba, pero se fueron".

"Estoy bien, gracias. Feo momento", agregó "Huevo", quien aseguró que en ningún momento se resistió, pero igual el desconocido sacó el arma para amenazarlo antes huir del lugar.