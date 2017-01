¡Volvió un grande! Federer logró un gran triunfo en la Copa Hopman

El tenista suizo Roger Federer regresó al circuito después de seis meses de ausencia por una recurrente lesión en la rodilla izquierda y logró una contundente victoria por 6-3 y 6-4 sobre el británico Dan Evans, en el primer partido de su país en la Copa Hopman, que se disputa en Perth, Australia.

El ex número 1 del mundo, ganador de 17 títulos de Grand Slam, ganó en una hora y un minuto, demostrando estar en gran forma de cara al primer gran torneo del año, el Abierto de Australia, que comenzará el 16 de enero.

"La bienvenida fue realmente especial. Sienta bien tener este reconocimiento. Creo que fue mucho mejor de lo que pensaba. Fue muy emocionante", dijo el tenista de 35 años.

Federer aseguró que su rodilla no le dio ningún problema en todo este tiempo e indicó que "he dejado de pensar en ello. No hay ninguna secuela. Está bien que haya podido liberarme de esto completamente. Probablemente hay que hacer algún tipo menor de mantenimiento, pero nada serio".

El último partido que había jugado Federer en el circuito fue por las semifinales de Wimbledon, en julio pasado, cuando cayó ante el canadiense Milos Raonic, en lo que fue su peor temporada profesional, en la cual se operó de la rodilla izquierda, sufrió dolores de espalda y solamente pudo logró competir en siete torneos, sin ganar títulos.

Por esa razón, se vio obligado a interrumpir la temporada y perderse, entre otros torneos, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el US Open.

Federer le dio el primer punto de la serie al equipo de Suiza y, más tarde, su compañera, Belinda Bencic, se enfrentará en el segundo single a la británica Heather Watson. Los próximos rivales de los suizos serán Alemania y Francia.

La Copa Hopman es un torneo por equipos nacionales mixtos que sirve de preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.