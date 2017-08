Alvear: ¡No salía nunca! Una mujer se quedó encerrada en el cuarto oscuro

"Señor político por favor no sólo vaya a votar, haga que arreglen la escuela o por lo menos la puerta", es el mensaje que dejó Inés, una madre de 40 años que se no salía nunca del cuarto oscuro porque se quedó encerrada. La puerta no tenía picaporte.

El insólito incidente ocurrió en la mesa 4026 en la escuela Capital Federal en General Alvear.

Inés concurrió a votar a media mañana, cuando el flujo de gente todavía era calmo. Por eso no tardó mucho en ingresar al cuarto oscuro y por lo que comentó, tampoco demoró en colocar el voto dentro del sobre.

Sin embargo, esa rapidez con que ejerció el acto cívico, no se correspondió con la salida del aula para echar el sobre dentro de la urna.

Frente a todas las hipótesis que podían imaginar las personas que todavía aguardaban en la cola para sufragar, la dama hizo hasta la imposible para salir rápido del cuarto oscuro pero la puerta no tenía picaporte, y la había cerrado tan pero tan bien, que le resultó imposible poder abrirla.

Golpeó y golpeó la parte vidriada de la puerta hasta que al cabo de unos minutos, un vecino se percató que algo raro pasaba y gentilmente se acercó y le dio un empujón que la destrabó.

Finalmente Inés votó y con cara de pocos amigos, salió raudamente del colegio y regresó a la casa con sus hijos.