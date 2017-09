Cornejo anunció obras en el Sur y le pidió al PJ una autocrítica del gobierno de Paco Pérez

La gira se inició en Real del Padre en la cooperativa Corspuvi donde firmó un convenio para la ampliación de la red de agua potable y redes colectoras de cloacas del distrito y anunció una nueva obra de perforación en el mismo lugar.

La obra de ampliación según el gobernador "es un fuerte impulso para mejorar la calidad del agua en el distrito de Real del Padre" y agregó que "es una inversión de $ 2.100.000 para compra de materiales, y serán 1.530 los beneficiarios con la ejecución de este convenio"

El gobernador también anunció una obra de perforación para el distrito con financiamiento del Gobierno de Mendoza de $2.874.968.

Terminado el acto entregó materiales deportivos a alumnos y representantes de la escuela Seizo Hoshi y partió rumbo al predio donde se construye el nuevo destacamento de Real del Padre.

Cornejo recorrió la obra que se inaugurará en 8 meses con una importante inversión. Allí hizo un alto y habló con los medios donde le pidió una autocrítica al justicialismo por el gobierno de Paco Pérez al que acusó de haber tenido una mala administración de los recursos de los mendocinos y dijo que "me tuve que hacer cargo de todas las deudas que dejó con los Municipios".

Además de esta obra, se refirió a la inversión en asfalto que va a hacer en la ruta 153. Allí se van a reparar 37 kilómetros para mejorar el tránsito por Catitas y se invertirán 109 millones y se construirá una nueva bascula para pesar la carga de los camiones.

En Real del Padre además se harán mejoras en las calles Guillén y Río Negro.

Junto a Cornejo estuvo el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner que en diálogo con UNO de San Rafael y Canal 6 elogió la administración de Cornejo y el saneamiento de las cuentas para empezar y concluir las obras públicas"

En ese contexto no tuvo pelos en la lengua y al igual que el gobernador señaló que "muchos no creían o no tenían confianza en algunos anuncios y aquí estamos haciéndolos realidad como el inicio de obra del acueducto Canalejas-Bowen".

Justamente después de la visita a Real del Padre, el gobernador viajó hacia General Alvear donde firmó el inicio de la obra del acueducto con una inversión de 183 millones y un plazo de ejecución de dos años.

Esta ansiada obra fue festejada por el intendente Walther Marcolini que estuvo acompañado por el superintendente de Irrigación. Sergio Marinelli.

Frente a la delegación de Irrigación, Cornejo ponderó la obra que beneficiará al sector ganadero que es una de las actividades que más creció en General Alvear . Por su parte Marcolini no solo agradeció la obra sino que se animó a decir que este paso es una bisagra en la historia de General Alvear. Es que el acueducto mejorará la calidad de agua que beberán los animales.

Tras este anuncio, Cornejo viajó hasta Carmensa donde firmó convenio por agua potable y entregó calefactores solares a 15 familias. También junto a la ministra de Salud, Claudia Najul entregó una ambulancia de mayor complejidad

















