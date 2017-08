El comercio abrirá sus puertas durante el 103° aniversario de Alvear

En este 2017 el aniversario 103 de General Alvear pasará casi desapercibido. Las primarias obligaron a descartar todo tipo de festejos ya que rige en pleno la veda electoral.

Este sábado a las 11 de la mañana, y si el clima lo permite, la actividad se reducirá a un pequeño acto conmemorativo en la plaza Carlos María frente al palacio comunal. Caso contrario se trasladará al salón del Concejo Deliberante.

Además, para cada 12 de agosto es habitual que el intendente decrete feriado departamental y los comercios acompañan cerrando sus puertas para que todos participen de la celebración.

Sin embargo, ante la situación atípica que se presentó este año por las PASO, y también la proximidad del Día del Niño, la mayoría de los comerciantes decidieron abrir y trabajar normalmente durante el sábado.

"En general los comerciantes están dispuestos a abrir y trabajar normalmente. No se trata de no acompañar el aniversario de Alvear, pero este año es todo tan especial como se presentó que no tiene sentido cerrar. Además el domingo va a estar todo cerrado por las elecciones", explicó Jorge Noguerol, desde la Cámara de Comercio alvearense.